2022 Ford Ranger Raptor, çift turbolu V6'sı ile ortaya çıktı



Ford, Avrupalı Ranger'ın performanslı türevini resmen tanıttı. İddiaları boşa çıkartmayan Ranger Raptor, 3.0 litrelik -Explorer ST'den ödünç alınmış- V6 EcoBoost motorunu kullanacak.

Çift turbolu motor Explorer ST'deki gibi 400 bg güç sunmuyor olsa da 288 bg güç ve 491 Nm tork Ranger Raptor'un segmentinde öne çıkmasını sağlayacaktır. Motor, 10 ileri vitesli otomatik şanzıman ile üretilen gücü dört tekerine birden dağıtıyor.

Ranger Raptor hala dizel motor ile de satın alınabiliyor. Öte yandan benzinli ünite teknolojik anlamda kardeşinin önünde. Bu spesifik V6 EcoBoost içerisinde GT ve Focus ST'den tanıdığımız anti-lag teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde turbolar, ayak gazdan çekilmesine rağmen dönmeyi sürdürüyor. 3 saniyelik bu süreçte tekrar gaza bastığınızda herhangi bir gecikme olmadan turbo desteğine kavuşabiliyorsunuz.

Tabii ki model ciddi arazi yeteneklerine sahip. Standart kardeşine nazaran çok daha güçlü süspansiyonlara sahip olan modelin C-sütunu da güçlendirilmiş. Kilitli diferansiyeller ve 7 farklı sürüş modu da modelin arazi yeteneklerini güçlendiren detaylardan.

Dikkat çeken bir diğer özellik ise Trail Control isimli arazi kontrol sistemi olacak. 32 km/sa hıza kadar çalışabilen bu sistem, arazide hızınızı kontrol edebilmenizi sağlayacak. 17 inç jantlarına devasa arazi lastikleri saran Ranger Raptor, standart olarak LED matrix ön far takımı ile geliyor.

Ford, kabin içerisinde ise savaş jetlerinden ilham aldığını ifade ediyor basın açıklamasında. İç kısımda detayları Code Orange rengi ile veren üretici, magnezyumdan üretilen vites kulakçıklarının sadece bu modele özel olduğunun altını çizmiş. 10 hoparlörlü B&O ses sistemine sahip olan model, 12.4 inç büyüklükteki dijital gösterge paneli ile de konforlu bir sürüş sunacak.

