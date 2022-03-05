banner762
Renault-Megane-e-Tech EuroNCAP'ten tam not
Renault-Megane-e-Tech EuroNCAP'ten tam not
10 0
Elektrikte artık her ay ‘gizli zam’ tehlikesi
Elektrikte artık her ay ‘gizli zam’ tehlikesi
10 0
 
“Ülkede iş ahlakı kalmadı”
“Ülkede iş ahlakı kalmadı”
30 0
Bu nasıl vicdansızlık?
Bu nasıl vicdansızlık?
115 0
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
10 0
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
57 0
Elektrikte limit karmaşası
Elektrikte limit karmaşası
39 0
banner797
banner794

2022 Ford Ranger Raptor, çift turbolu V6'sı ile ortaya çıktı

banner476

banner714
2022 Ford Ranger Raptor, çift turbolu V6'sı ile ortaya çıktı
  
Ford, Avrupalı Ranger'ın performanslı türevini resmen tanıttı. İddiaları boşa çıkartmayan Ranger Raptor, 3.0 litrelik -Explorer ST'den ödünç alınmış- V6 EcoBoost motorunu kullanacak.
Çift turbolu motor Explorer ST'deki gibi 400 bg güç sunmuyor olsa da 288 bg güç ve 491 Nm tork Ranger Raptor'un segmentinde öne çıkmasını sağlayacaktır. Motor, 10 ileri vitesli otomatik şanzıman ile üretilen gücü dört tekerine birden dağıtıyor.
Ranger Raptor hala dizel motor ile de satın alınabiliyor. Öte yandan benzinli ünite teknolojik anlamda kardeşinin önünde. Bu spesifik V6 EcoBoost içerisinde GT ve Focus ST'den tanıdığımız anti-lag teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde turbolar, ayak gazdan çekilmesine rağmen dönmeyi sürdürüyor. 3 saniyelik bu süreçte tekrar gaza bastığınızda herhangi bir gecikme olmadan turbo desteğine kavuşabiliyorsunuz.
Tabii ki model ciddi arazi yeteneklerine sahip. Standart kardeşine nazaran çok daha güçlü süspansiyonlara sahip olan modelin C-sütunu da güçlendirilmiş. Kilitli diferansiyeller ve 7 farklı sürüş modu da modelin arazi yeteneklerini güçlendiren detaylardan.
Dikkat çeken bir diğer özellik ise Trail Control isimli arazi kontrol sistemi olacak. 32 km/sa hıza kadar çalışabilen bu sistem, arazide hızınızı kontrol edebilmenizi sağlayacak. 17 inç jantlarına devasa arazi lastikleri saran Ranger Raptor, standart olarak LED matrix ön far takımı ile geliyor.
Ford, kabin içerisinde ise savaş jetlerinden ilham aldığını ifade ediyor basın açıklamasında. İç kısımda detayları Code Orange rengi ile veren üretici, magnezyumdan üretilen vites kulakçıklarının sadece bu modele özel olduğunun altını çizmiş. 10 hoparlörlü B&O ses sistemine sahip olan model, 12.4 inç büyüklükteki dijital gösterge paneli ile de konforlu bir sürüş sunacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.