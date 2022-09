Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2015 yılının dördüncü rallisi olarak Fiat – Alfa Romeo – Jeep Klasik Otomobil Rallisi’ni düzenledi. 14 Haziran 2015 günü yapılan ralli Lefkoşa’da Serhan Kombos Otomotiv önünde start aldı ve 2015 şampiyonasına 1 katsayı puan verdi.Saat 09:00’dan itibaren Lefkoşa’da Serhan Kombos Otomotiv önünde toplanmaya başlayan klasik otomobiller ve yarışmacılar start saatini beklemeye başladılar. Saat 10:00’da 1 kapı numaralı otomobilin startı ile Fiat – Alfa Romeo – Jeep Klasik Otomobil Rallisi başlamış oldu. 1 numaralı otomobili sırası ile diğer klasik otomobiller takip etti. Verilen startın ardından klasikler sırasıyla; Girne Kapısı, Hamitköy, Gökhan, Beyköy, Yeniceköy, Serdarlı, Gönendere, Tirmen, Esentepe ve Çatalköy’den geçip finish yeri olan Girne’deki Eziç Premier Restaurant’a vardılar.Fiat – Alfa Romeo – Jeep Klasik Otomobil Rallisi 86 km sürdü ve 2 zorlu özel etap geçildi. Birinci özel etap start saatinden 50 dakika sonra, ikinci özel etap ise start saatinden 90 dakika sonra geçildi.Diğer klasik otomobil yarışlarından farklı olarak yarıştan yaklaşık 10 gün öncesinden Kuzey Kıbrıs Klasik Spor ve Otomobil Kulübü tarafından açıklanan sitelerde yarışmacılara Fiat-Alfa Romeo ve Jeep markaları hakkında her gün 1’er adet soru soruldu.Her marka için 10 soru yani toplamda 30 adet soru sorularak Klasik severlere bu üç marka hakkındaki cevapları bulmak için araştırma yapma ve bu markalar hakkında keyifli bir yolculuk yapma olanağı sunulmuş oldu. Üretilen markalar hakkında, ilk tasarım halindeki projelerinden, günümüz teknolojisine kadar üretilen farklı model ve tasarımlarına ait bilgiler edinildi.Geçilen 2 özel etabın ardından gidilen güzergah üzerinde 3 farklı noktada bulunan en son modelleriyle Fiat-Alfa Romeo ve Jeep marka araçlar, yanlarındaki görevli arkadaşlar tarafından yarışmacıları karşıladı ve önceden hazırlanan sorulardan 1’er adet kura çekilerek sorulan 3 soru ile doğru cevaplar karşılaştırıldı. Kombos Otomotiv çalışanları her ziyaret noktasında yarışmacılara ufak armağanlar verdi ve ikramlar da bulundu. Her noktada arabalar ve görevlilerle çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, yaşanan güzel bir günün hatırası olarak bu güzel günü de ölümsüzleştirmiş oldu.Yaklaşık 3 saat süren Fiat- Alfa Romeo – Jeep Klasik Otomobil Rallisi, Girne’deki Eziç Restaurant’ta yenilen öğlen yemeğinin ardından ödül töreni ile sona erdi.Fiat – Alfa Romeo – Jeep Klasik Otomobil Rallisinde Genel Klasman, G Kategorisi, F Kategorisi, E Kategorisi, Bayanlar Kupası, Karma Ekip, En Eski Araç, En Küçük Motorlu Araç, En Genç Erkek Co-Pilot ve En Genç Bayan Co-Pilot olmak üzere toplam 10 kategoride ödül verildi.Haftaya 4 Ekim 2015 Pazar günü gerçekleşen 3. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi.