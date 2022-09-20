Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği ortak eylem yapıyor

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği, dernek himayesinde bulunan balıkçı barınağının, otel ve casino yapımı için özel bir şirkete verildiği öne sürerek perşembe günü eylem yapacağını bildirdi

Açıklamada, “1974 Barış Harekatı sırasında şehit düşen ve Karaoğlanoğlu köyüne adını veren Şht. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu'nun değerli eşinin köy halkının kullanımına sunulacağı şekilde bağışladığı ve 1987 ile 2006 yıllarında alınan bakanlar kurulu kararları uyarınca Girne Belediyesi ve Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık derneği himayesinde kamu yararına rekreasyon, park ve balıkçı barınağı şeklinde kullanımı karara bağlanmış olan bahse konu araziler 2013 ve 2017 yılında üretilen kararlarla Girne Belediyesi ve Karaoğlanoğlu halkından alınıp özel bir şirkete verilmek suretiyle yeni bir casino ve otelin yapımı gündeme gelmiştir.” Denildi.Dernekten yapılan açıklamada, “denize sıfır eşsiz manzaralı arazisi ve paha biçilmez tarihi eserlerin bulunduğu, Girne'nin son nefes alanı, Karaoğlanoğlu balıkçı limanı ve arazisinin, gerçek sahibi olan halka iade edilmesi ve halkın kullanımına sunulacağı bir park alanı yaratmak için hep birlikte ses veriyoruz” denildi.Eylemin 22 Eylül Perşembe günü saat 17.30’da Karaoğlanoğlu Kahveler önünde yapılacağı kaydedildi.