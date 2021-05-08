Ferrari’nin özel versiyonu 812 Competizione

Ferrari 812 Competizione, 812 Superfast modelinin daha gelişmişi olarak geldi



Ferrari , geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile 812 Superfast modelinin üzerine geliştirilmiş olan yeni model 812 Competizione'yi tanıtmıştı. Firma bugün ise bu aracın üzeri açılabilir versiyonu olan Competizione A'yı, yani 812 GTS'in üzerine hazırlanmış daha özel modelini tanıttı ve aynı zamanda her iki versiyonun detaylı bilgilerini paylaştı.

Standart 812'lere göre daha performanslı olarak gelen bu yeni versiyonlar, aynı 6.5 litrelik atmosferik V12 motoru kullanıyorlar ve 830 beygir güç ile 692 Nm tork üretiyorlar. Yani araçta 30 beygirlik bir güç artışı gerçekleşirken, ters orantılı olarak 26 Nm'lik bir tork düşüşü de meydana gelmiş durumda.

Ferrari 812'nin bu yeni versiyonları, maksimum güçlerini 9.250 devir gibi son derece yüksek bir devirde verebiliyorlar. Aracın çıkabildiği maksimum devir sayısı ise 9.500 devir olarak açıklanıyor. Bu da bu aracı Ferrari'nin trafiğe çıkabilen araçları arasında en yüksek devir çevirebilen modeli yapıyor!

812 Competizione, hafifletme operasyonları sonucunda 1.487 kg'lık bir ağırlığa kavuşturulmuş. Tabii bu değere aracın sıvılarının dahil olmadığı da belirtiliyor. Bu hafifletme operasyonunun faydası da hızlanma değerlerinde görülmüş. Aracın hızlanma değerlerine baktığımızda 2.85 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi, 7.5 saniyelik 0-200 km/s hızlanma süresi ve 340 km/s'lik maksimum hız değeri görüyoruz.

Bu hızlanma değerlerini 812 Superfast'in orijinaliyle kıyasladığımızda hemen hemen aynı 0-100 km/s hızlanma süresini görüyoruz. Çünkü Ferrari, standart versiyonun süresini 2.9 saniye olarak açıklamıştı. Asıl fark ise 0-200 km/s hızlanma süresinde ortaya çıkmış. Çünkü o süre 0.4 saniye kadar kısalmış. Bunun da Ferrari'nin aracın ağırlık/güç oranını 1.9'dan 1.79'a düşürmesi sayesinde olduğunu söylemek mümkün.

Tabii bahsettiğimiz bu değerler, 812 Superfast'in üzerine hazırlanmış olan Competizione adlı coupe versiyon için geçerli oluyor. Üzeri açılabilir 812 Competizione A'nın (açılımı Aperta) değerlerinin bir tık daha düşük olacağını öngörebiliriz. Çünkü araçta açılabilir tavan mekanizmasının getirdiği ekstra ağırlık söz konusu olacak. Tabii Ferrari, bu ekstra ağırlığı minimize etmeyi de tavanı tamamen karbon fiberden üreterek başarmış.

Ferrari, targa türündeki bu tavan yapısının araca estetik bir görünüm sağladığını da vurguluyor. Ferrari tüm bunlara ek olarak araçta 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullandığını fakat bu şanzımanın vites geçişlerinin yeni bir uygulama ile %5 oranında hızlandırıldığını da belirtiyor. Ferrari, bu araçlardan ne kadar üreteceğini ve fiyatlarının ne olacağını da henüz açıklamış değil.

