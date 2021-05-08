2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi

Boyut, teknoloji, güç... Skoda Fabia’da aklınıza gelen her alanda ilerleme kaydedilmiş



Volkswagen Polo ve SEAT Ibiza son günlerde makyaj operasyonu gördü ve ailenin üçüncü üyesi Skoda Fabia da jenerasyon değiştirerek nihayet kuzenlerine ayak uydurdu. Tanıtıldığı 2014 senesinden beridir PQ26 platformunda devam eden Fabia, dördüncü nesliyle beraber Ibiza ve Polo'nun yanı sıra marka içinde Kamiq ve Scala'nın da kullandığı MQB A0'a geçiş yapmış oldu.

Selefine göre her alanda gelişim gösteren Fabia Mk4, bir önceki jenerasyonda olduğu gibi B sınıfı hatchback VAG ürünleri arasındaki en büyük model unvanını geri kazandı. Eskiye göre 111 mm uzayarak 4.108 mm'yi bulan Skoda Fabia'nın aks mesafesi ise 94 mm artışla 2.564 mm'ye erişti.

Bagaj hacmi 50 litrelik artışla Volkswagen Golf 8'i yakalayan Fabia bu sayede bir üst sınıftan da müşteri çalmayı hedefliyor. Arka koltukları yatırıldığında depolama kapasitesi 1.190 litreye ulaşan Fabia, Renault Clio'yu saymazsak sınıfının bu alanda en iyisi olmuş.

Skoda mühendislerinin yaptıkları aerodinamik çalışmalar sonucunda hava sürtünme katsayısı (Cd) 0,32'den 0,28'e indirilen Fabia, bunu yenilenen tasarımına da borçlu. Daha önce yayınladığımız casus fotoğraflarından da anlaşıldığı üzere Skoda, Fabia'yı küçük bir Scala gibi ele almış.

Yeni Günbatımı Turuncusu ve Grafit Gri gövde renklerine kavuşan aracın jant seçenekleri ise 18 inçe kadar uzanıyor. Skoda, dolu paket Fabia'larda tavan, yan ayna kapakları ve ön ızgara çerçevesinde Büyülü Siyah ve Grafit Gri tonlarını da sunacak. Ayrıca üst paketlerde tamamen LED far ve stoplar da yer alıyor.

Kabinde ise klasik bir Skoda işi görüyoruz. Kontrol tuşları ve genel yerleşim Simply Clever mottosuna uygun dizayn edilirken dairesel havalandırma çıkışları gibi yeni detaylar da gözden kaçmıyor.

Konsolun merkezine yerleştirilen multimedya sistemi standart olarak 8" gelirken opsiyonel olarak 9,2" eleman ile değiştirilebiliyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan Fabia'da sesli komut, el hareketi algılama ve Wi-Fi modülü de yer alıyor.

Giriş versiyonunda analog kadranlar arasında 3,5" küçük gösterge paneliyle gelen Fabia'nın üst versiyonlarında 10,25" boyutlu tamamen dijital gösterge paneli sunulacak. Bu arada, Skoda içeride toplamda 5 adede kadar USB-C çıkışına yer vermiş.

Merkezi konsolda, vites kolu çevresinde ve kapı kolunda 6 farklı renk teması sunan Skoda, ambiyans aydınlatmasını ise iki renkli olarak ayarlamış. Isıtmalı direksiyon simidi ve ön cam donanımına kavuşan Fabia'da çift bölgeli otomatik klima ve arka havalandırma çıkışları da bulunuyor.

Konu Skoda olunca Simply Clever konuşulmadan olmaz. Dördüncü nesil Fabia'a sürücü kapısına gizlenmiş şemsiye, yakıt depo kapağına iliştirilmiş buz kazıyıcı, merkezi depolama kompartımanına iliştirilen elastik bant, ön camda bilet tutucu, çıkarılabilir bardak tutucu, esnek bagaj bölmelendirme gibi akıllı özellikler mevcut.

