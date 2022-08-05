Çip kıtlığı nedeniyle Toyota’nın karı yüzde 18 düştü

Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Toyota'nın ikinci çeyrek karında yaklaşık beşte bir düşüş meydana geldi. Şirketten yapılan açıklamada, Nisan-Haziran ayları arasındaki karın geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 düştüğü belirtildi

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota’nın, endüstriyi derinden etkileyen çip sorunu nedeniyle karı yaklaşık yüzde 18 düştü.



Japonya merkezli şirketin Nisan-Haziran ayları arasındaki ikinci çeyrek karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 18 azaldı.



Toyota tarafından yapılan açıklamada, şirket karının 2021 yılının ikinci çeyreğinde 897,8 milyar Yen olduğu, 2022 yılında ise karın 736,8 milyar Yen’e (yaklaşık 5.5 milyar dolar) gerilediği belirtildi.



Şirketin satışlarının ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7 artarak 8.49 trilyon Yen'e (63 milyar dolar) yükseldiği aktarıldı.

Şirketin satışları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7 artarak 8.49 trilyon Yen'e (63 milyar dolar) yükseldi.

ARAÇ BEKLEYENLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Toyota yetkilileri yaptıkları açıklamada, sipariş veren müşterilerinin uzun süre araç beklediğini ve bu nedenle özür dilediğinin altını çizerken, bazı müşterilerin bekleme süresinin çok uzaması nedeniyle model değişikliği yaptığı kaydedildi.



Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, dünyada yaşanan çip sorunu dışında, Güney Afrika'daki sel ve Şanghay'daki Covid karantinasından da derinden etkilenerek üretiminde sorunlar yaşadığını vurguladı.

Toyota, geçen yılın aynı dönemindeki 2,1 milyon araç satarken, bu yıl ikinci çeyrekte 2 milyon araç satışı gerçekleştirdi.Toyota, Mart ayına kadar olan mali yılda rekor kazanç elde ederek yıllık yaklaşık yüzde 27 artışla 2.85 trilyon Yen (21 milyar dolar) kar elde etmişti.