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Arıklı "Yeni havayolu şirketi için bir haftaya kadar imzalar atılabilir"

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Arıklı "Yeni havayolu şirketi için bir haftaya kadar imzalar atılabilir"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni havayolu şirketi kurulmasıyla ilgili protokolün önümüzdeki hafta imzalanabileceğini açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, BRT’de katıldığı “Haber Kritik” programında yeni hava yolu şirketiyle ilgili çalışmaların sona geldiğini ve önümüzdeki hafta somut adımların atılabileceğini kaydetti.

Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında yeni hava yolu şirketi ile ilgili fizibilite çalışmasına ilişkin sunum yapıldığını da söyledi.

“KKTC sermaye koymadan yüzde 25 hisseye sahip olacak”

Yeni havayolu şirketinde KKTC’nin herhangi bir sermaye ortaya koymadan yüzde 25 hisseye sahip olacağını söyleyen Bakan Arıklı, “İki firma ile ayrı ayrı görüşmelerimiz sürüyor. Belki önümüzdeki hafta ete kemiğe bürünebilecek bir noktaya getireceğiz. Yaklaşık 70-75 milyon Dolarlık sermaye isteyecek şirkete biz herhangi bir maddi katkı yapmayacağız. Kurulacak olan şirket 1-2 yıl kâr etmeyecek hatta zarar edecek, ama bizim o zararı karşılayacak gücümüz yok” dedi.

Bakan Arıklı, kurulacak yeni hava yolu şirketinin tüzüğünün KTHY tüzüğünün benzeri olacağını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Önümüzdeki hafta iki şirketten biri ile yola devam kararı alacağız. Hangisinin şartları daha iyi olursa… Firmaların isimlerini açıklamıyorum. Biz açık ve net yüzde 25 hisse istediğimizi belirttik” dedi.
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