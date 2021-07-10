Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı

İkinci hibrit Bentley, Flying Spur Hybrid markanın ikinci elektriklisi ve en güçlüsü olmaya geldi



2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir üretici olmak isteyen Bentley, henüz ürün gamında sadece tek bir elektrikli model bulunduruyor: Bentayga Hybrid. Fakat Bentley, bu makûs talihini değiştirmek için önemli bir adım attı. Flying Spur Hybrid markanın ikinci elektriklisi ve en güçlüsü olmaya geldi.

2.9 litrelik bir V6'dan beslenen Flying Spur Hybrid, toplamda 545 bg güç ve 750 Nm tork üretebiliyor. Aracın içten yanmalı motorunu destekleyen elektrikli motor, Flying Spur Hybrid'in kardeşinden tam 95 bg güç daha güçlü olmasını sağlamış. Ağırlığına rağmen 0-100 km/sa hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayan model her anlamda kardeşinden çok daha hızlı. Aracın maksimum sürati ise 285 km/sa olarak açıklandı.

Sabit mıknatıslı senkronlu elektrikli motor, aracın şanzımanı ve içten yanmalı ünitesi arasına oturtulmuş. 14.1 kW büyüklüğe sahip lityum iyon bataryayı kullanan model, sadece bu motorundan 135 bg güç çıkışı alabiliyor. Aracın bataryasının tam şarjı ise, ev tipi şarj aletleri ile iki buçuk saat sürüyor. Bentley, modelin toplamda 700 kilometrelik bir menzil sunacağını da açıkladı.

Elektrikli Flying Spur, kendi ünitesine ait sürüş modları ile dikkat çekiyor. EV Drive, Hybrid ve Hold isimli bu modlar, tam da adlarından anlayabileceğiniz şekilde çalışacak. Yani EV Drive seçeneği ile sadece bataryanın gücünü kullanabilecek, Hybrid modu ile içten yanmalı motoru denkleme katabileceksiniz. Hold seçeneği ise, bataryanın gücünü bir başka güne sağlamanıza yardımcı olacak.

Hibrit değişimin aracın tasarımında bir değişime yol açmadığını belirtelim. Hala aynı tasarımı kullanan Flying Spur, zaten oldukça şık bir otomobildi. Bol bol kişiselleştirme özelliği ve boyutları 20-22 inç arasında değişen jant opsiyonları kendisini özel kılıyor. Kabindeki tek değişim ise, dijital gösterge paneli ve bilgi eğlence sistemindeki yeni "hibrit" grafikler olmuş.

Model yıl sonunda alıcıları ile buluşacak.



