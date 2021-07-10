Lamborghini Aventador'ın veda busesi: Ultimae

Coupe ve Roadster türevleri ile gelecek model, Lambo'nun en hızlısı olacak



Aventador'a veda etme zamanımız geldi. Fakat bu veda, Lamborghini standartlarında gerçekleşecek. Latince "son" anlamına gelen "Ultimae" takısını alan süper otomobil, V12'sine ekstra güç katacak. Resmi tanıtımının üzerinden tam 10 yıl geçen Aventador, neden Lamborghini'nin en ikonik modellerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlama fırsatına kavuştu.

Sian'ı saymazsak, İtalyan üreticinin en güçlü otomobili ile karşı karşıyayız. "LP 780-4" kod adını taşıyan otomobil, 6.5 litrelik V12 motoru kullanıyor. Fakat mühendisler tarafından ekstra bir ilgi gören bu güç ünitesi, artık 780 bg güç üretebiliyor. SVJ'den biraz daha güçlü olan modelin kuru ağırlığının ise 1.550 kilograma kadar düşürüldüğünü belirtelim.

Lamborghini'nin Ultimae için geliştirdiği fikirlerin tamamı şıklık ve performans etrafında şekillenmiş. S'in lüks ve bir o kadar şık tasarımını kullanan model, SVJ'nin ekstra performansı ile harmanlıyor bu görüntüyü. Coupe ve roadster gövde tipleri ile satışa sunulacak model, hem dört tekerden çekiş hem de arkadan itiş seçenekleri ile satın alınabilecek. Ultimae, SVJ'nin kanadının yerine de aktif ve üç pozisyonlu yeni bir kanat eklemiş.

10. yaşını kutlayan Aventador'un performansından hiçbir şey kaybetmediğini söylemek gerek. Ultimae versiyonu ile 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 2.8 saniyede tamamlayabilecek model, 200 km/sa hıza ise 8.7 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum sürati ise 355 km/sa ile sınırlandırılmış. Bununla birlikte Roadster modelin ağırlığından ötürü daha yavaş olduğunu belirtmek gerek. Fakat bu fark, Lamborghini'nin değinmek istediği kadar büyük değil.

20 ve 21 inç alaşım jantlar ile satışa sunulacak Ultimae, adının hakkını verecek Ad Personam özelleştirme programını da sonuna kadar kullanacak. 18 farklı gövde rengi ve eklenebilecek onlarca yeni seçenek, Ultimae alıcılarını bekliyor.

Lamborghini, bu iki modeli de Goodwood Hız Festivali'nde alıcılar ile buluşturacak. Yavaş yavaş elektriklenmeye başladığımız şu günlerde, Lamborghini'nin bu sanat harikası tasarımına bir kez daha şapka çıkartıyoruz.

