Audi SQ5 TDI yeni yüzünü ortaya çıkardı

Avrupa pazarının dizel motora olan açlığını doyurmak isteyen Audi, sevilen modeli SQ5 TDI'ı makyaj operasyonundan geçirdi. Tasarım anlamında yenilikler içeren aracın performansında da ufak değişiklikler mevcut.



İlk bakışta oldukça farklı görünen SQ5 TDI, yenilenmiş ön yüzünde çok daha ince far takımları bulunduruyor. Hatları daha da ön plana çıkartılan aracın arka kısmında ise çift çıkışlı bir egzoz sistemi mevcut. Araç istenildiği takdirde dijital OLED stoplar ile de satın alınabiliyor.

3.0 litrelik TDI motorda da ufak değişimler yaşanmış. Güncel versiyondan daha az güç çıkışı üreten model artık 340 bg güce sahip. 700 Nm olarak açıklanan tork değerleri ise aynı kalmış.

Alüminyum motor pistonlarını dövme çelik türevleri ile değiştiren Audi mühendisleri, yeni modellerin ısıyı daha fazla tutabilen yapıları sayesinde motoru çok daha tasarruflu hale getirdiğini ifade ediyor.

SQ5 TDI'ın aynı zamanda 48 voltluk yarı hibrit sistemini kullanmaya devam edeceğini de hatırlatalım. Bu sistem içerisinde EPC, yani elektrik gücü ile çalışan bir kompresör bulunuyor. Bu sistem turbo için gerekli olan egzoz gazı temin edilemediğinde devreye giriyor.

Gücünden kaybetmiş olsa da SQ5 TDI'ın 0-100 km/sa hızlanmasını hala 5.1 saniyede tamamlayabildiğini hatırlatmakta fayda var. Aracın azami hızı ise elektronik olarak 250 km/sa ile sınırlandırılmış.

Kabin içerisinde siyah ya da koyu gri renk seçeneklerine sahip olan crossover model, deri ya da sentetik deri seçeneklerine ek olarak mikrofiberli döşeme opsiyonu ile satın alınabiliyor. Opsiyon listesinde ise masajlı ve havalandırmalı koltuklar bulunuyor.

Bilgi eğlence sistemi de 10.1 inçe kadar büyüyen araç 2021 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

