BMW yeni elektriklisi iX görücüye çıktı

BMW'nin iNEXT konseptinin üretim versiyonu olan iX 600 km'lik menzil sunuyor

BMW, konsept otomobili iNEXT'in seri üretim versiyonu olan tamamen elektrikli iX modelini tanıttı. Markanın 2021 yılında Çin'de üreterek yıl sonunda satışa sunacağı bu yeni elektriklisinin Avrupa ile aynı dönemde ülkemizde de satışa sunulacağı söyleniyor.

Tamamen bağlantılı ve yarı otonom bir SAV (Sport Activity Vehicle) olarak tanımlanan iX, BMW'nin teknolojik açıdan amiral gemisi modeli olacak. Yeni bir elektrikli otomobil mimarisi üzerine geliştirilen iX, otonom sürüş ve dijital hizmet teknolojilerinde kaydedilen ilerlemenin bir kanıtı niteliğinde.

BMW X5 ile aynı uzunluğa ve X6 ile aynı yüksekliğe sahip olan iX, tıpkı markanın en büyük SUV modeli X7 gibi devasa tekerleklerin üzerinde duruyor. Tasarım detaylarıyla minimalist bir yaklaşıma işaret eden otomobilin bu yaklaşıma ters düşen büyük ön ızgarası, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin sensör, kamera ve radar teknolojilerine ev sahipliği yapıyor.

BMW iX, marka tarafından daha ergonomik olduğu açıklanan garip tasarımlı altıgen bir direksiyona sahip. İki büyük ekrandan oluşan siperliksiz dijital panel ve kapı içlerine alınan koltuk ayar kumandalarıyla Mercedes-Benz modellerini hatırlayan iX'in kabininde kullanılan döşemeler de güncel BMW modellerinden oldukça farklı.

BMW iX, markanın beşinci nesil elektrikli motoruna sahip. 500 bg'den fazla güç üreten çift elektrikli motor, bu gücü dört tekerleğe birden aktarıyor. 0'dan 100 km/s hıza 5.0 saniyeden kısa bir sürede ulaşabilen iX, devasa 100 kWh pil paketi sayesinde, WLTP prosedürü ile yapılan ölçümlere göre 600 kilometrelik menzil sunuyor. Ancak tüm bu verilerin nihai olmadığı, otomobilin mevcut geliştirme aşamasına dayandığı açıklanıyor. Dev batarya paketinin hızlı şarj ile 40 dakikada yüzde 80 oranında doldurulabildiği de verilen bilgiler arasında bulunuyor.

