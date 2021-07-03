Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor

Audi'nin ikonik modellerinden biri olan Audi Quattro S1'in modern elektrikli bir versiyonu tanıtıldı









Otomotiv dünyası için önemli modellerden birisi olan 1980'li yılların Audi Sport Quattro'su, elektrikli bir otomobil olarak, Audi dışındaki bir firma tarafından yeniden canlandırıldı.

Elektrikli Audi Sport Quattro’nun, Elegend adlı bir Alman firma tarafından geliştirildiğini görüyoruz. Firmanın ilk aracı olan bu araç, 4 tekerden çekiş sistemi ve 816 beygir gücüyle de öne çıkıyor. Fakat firma bu araçtan sadece 30 adet üreteceğini de açıkladı. Bu sebepten dolayı fiyatının da oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Yine araya başka bir konu alarak, buna benzer şekilde klasik otomobillerin elektrikli şekilde canlandırılmalarına örnekler verecek olursak, Opel'in Manta adlı klasik coupe modelini Manta GSe ElektroMOD ismiyle yeniden geliştirdiğini söyleyebiliriz. Tabii o projede o araçtan sadece 1 adet üretildi. Yani araç bir konsept otomobil olarak kaldı. Bir başka örnek de Kimera Automobili adlı firmanın geliştirdiği Lancia 037 oluyor

Haberimizdeki araca döndüğümüz zaman, Elegend EL1 olarak adlandırıldığını söyleyerek devam edebiliriz. Aracın kaputunun ucundaki hava girişleri, köşeli hatlara sahip çamurlukları, B sütununun bulunmuyor olması ve tavanının arka kısmındaki keskin eğim gibi tasarım detayları, bu aracın ilk bakışta Audi Sport Quattro ile özdeşleştirilmesini sağlıyor.

Bu araç, 816 beygir gücü sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını, süper otomobilleri aratmayacak bir süre olan 2.8 saniyede tamamlayabiliyor. Maksimum hız değeri ise 255 km/s olarak açıklanıyor. Aracın 90 kWh kapasitesinde bir bataryaya sahip olduğu ve tek şarj ile 400 km yol gidebildiği de belirtilenler arasında yer alıyor.

Aracın karbon fiber monokok şasiye sahip olduğu ve sayede ağırlık değerinin 1.680 kg'ı aşmayacak şekilde tutulabildiği de belirtiliyor. Henüz sadece bilgisayar tasarımları (render) şeklinde olan aracın canlısını görebilmek için bir süre daha bekleyeceğiz. Çünkü firma, aracın tamamen çalışır bir prototipinin 2022 yılından önce ortaya çıkmayacağını belirtiyor. Ayrıca başta da belirttiğimiz üzere sadece 30 adet üretilecek bu aracın fiyatı 890.000 Euro olarak belirlenmiş.

