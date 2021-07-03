Dünyada sadece bir adet bulunan Shelby Cobra Daisy satılıyor

Bu özel araç, Ağustos ayında açık artırma ile yeni sahibini bulacak



Shelby Cobra'nın otomotiv dünyasının en ikonik otomobillerinden birisi olduğu şüphesiz diyebiliriz. 2003 yılında Ford ve Shelby'nin ortaklığa imza atmasıyla birlikte, "Daisy" isminde bir gizli proje başlamış. Bu isim Türkçede "papatya" anlamına geldiği gibi, ABD'nin Georgia Eyaleti'nde de bir şehrin ismine karşılık geliyor.

Carroll Shelby'nin de bizzat çalışmalarına dahil olduğu bu Shelby Cobra Daisy adlı konsept otomobil, çeşitli sebeplerden dolayı hiçbir zaman üretime alınmamış. Bu sebepten dolayı dünyada sadece 1 adet bulunan bu araç, önümüzdeki Ağustos ayında Mecum Auctions adlı açık artırma firması tarafından satışa sunulacak.

Tüm fonksiyonları çalışan Shelby Cobra Daisy konsepti, sadece 150 mil yani 240 km yol yapmış. O yolu da Shelby firmasının kurucusu olan Carroll Shelby bizzat bir pistte yapmış. Tasarım anlamında 2005 Ford GT'ye de çok benzeyen bu araç, 6 ileri manuel şanzımanını da o model ile paylaşıyor. Hatta buna ek olarak aracın altyapısındaki birçok parçanın da Ford GT'den alındığını öğreniyoruz.

Aracın motoru ise Ford tarafından bu araca özel olarak üretilen ve 613 beygir güç üreten 6.4 litrelik bir V10 motor olmuş. Son sahibinin Ford'un Chris Theodore adlı bir yetkilisi olduğunu öğrendiğimiz bu aracın, dünyada tek ve son derece özel bir araç olması sebebiyle birkaç milyon dolardan bile daha yüksek fiyata satılması da muhtemel görünüyor diyebiliriz.

