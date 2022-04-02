Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti

Audi, "2022 Yıllık Medya Konferansı" kapsamında A6 Avant e-tron konseptini tanıttı





Elektrikli güç-aktarma sistemine sahip A6 Sportback'i geçtiğimiz yılın Nisan ayında tanıtan Audi, elektrikle çalışan ikinci A6 örneği olarak A6 Avant e-tron concept’i gün ışığına çıkardı. Tıpkı 2021 yılında sergilenen ilk model gibi, A6 Avant da yenilikçi PPE platformuna dayanan özel bir elektrikli güç-aktarma sistemine sahip.

Audi A6 Avant, 800 voltluk sistem ve 270 kWh’ye kadar şarj kapasitesi sunuyor. Hızlı şarj istasyonunda sadece 10 dakikada yaklaşık 300 kilometrelik menzil depolayabildiği açıklanan otomobil, 700 kilometreye kadar WLTP menzili vaat ediyor. Audi A6 Avant e-tron concept’in 100 kWh kapasiteli bataryası yüzde 5'ten yüzde 80'e kadar ise 25 dakikadan daha kısa bir sürede şarj edilebiliyor.​

350 kW toplam güç ve 800 Nm tork üreten çift elektromotorla donatılan Audi A6 Avant e-tron concept’in ön aksında elektrikli araçlar için özel olarak optimize edilen beş kollu ve arka aksında da çok kollu bağlantı kullanılıyor. Konsept otomobil, uyarlanabilir amortisörlere ve havalı süspansiyona da sahip.

Birçok elektrikli otomobil gibi Audi A6 e-tron concept de sürüş dinamikleri açısından içten yanmalı motorlu rakiplerini geride bırakıyor. İlk hareket anından itibaren kullanıma sunduğu yüksek tork sayesinde verimlilik için tasarlanan baz versiyonlar bile yedi saniyeden daha kısa bir sürede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. Yüksek performanslı versiyonlar ise 0'dan 100 km/s hıza dört saniyeden kısa bir sürece çıkabiliyor.

4,96 metre uzunluğa, 1,96 metre genişliğe ve 1,44 metre yüksekliğe sahip olan otomobilin çizgileri, Audi'nin çağdaş tasarımının tutarlı bir evrimini bünyesinde barındırıyor. Singleframe ızgara ve arkadaki kesintisiz ışık şeridi gibi unsurlar, e-tron ürün gamındaki diğer elektrikli modellerle olan akrabalığı vurguluyor. Dinamik gövde oranlarına ve markaya özgü zarif bir arka tasarıma sahip olan Avant, 22 inçlik büyük jantları ve kısa çıkıntıları ve dinamik tavan çizgisiyle spor otomobilleri anımsatan gövde orantıları sunuyor.

Audi A6 e-tron concept, önden bakıldığında dört halkalı markaya ait elektrikli bir model olduğunu hemen gözler önüne seriyor. Büyük, kapalı Singleframe ızgara da karakteristik bir tasarım unsuru. Izgaranın alt kısımda güç-aktarma sistemlerini, bataryayı ve frenleri soğutmak için derin hava girişleri bulunuyor. Çamurluk kemerleri ise alt panelin üzerindeki özel olarak şekillendirilen batarya alanı ile birbirine bağlanıyor. Bu yapı, Audi markasının elektrikli araç ürün gamının özgün bir tasarım öğesi ve siyah bir süsleme ile vurgulanıyor. A sütununun alt noktasındaki kamera tabanlı yan aynalar da Audi e-tron modellerinin karakteristik özelliği.

İnce tasarımlı farlar ve stop lambaları otomobilin çizgileriyle bütünleşiyor. Dijital Matrix LED ve dijital OLED teknolojisi, minimum yüzey alanıyla maksimum parlaklık ve farklı özellikler elde etmeyi mümkün kılarken aynı zamanda özelleştirilebilir ışık imzaları da sunuyor.

Gövdenin her iki yanına yerleştirilen üç adet küçük, yüksek çözünürlüklü LED projektör, kapılar açıldığında zemini aydınlatarak yolcuyu dinamik aydınlatma efektleri eşliğinde kendi dilinde mesajlarla selamlıyor. Yüksek çözünürlüklü projektörler ayrıca, bir bisikletliyi kapının açılmak üzere olduğu konusunda uyarmak için yerde uyarı sembolleri de yansıtıyor.

