Sizin Dünyanız: Şaziye Özoğluöz

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Şanslı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
İnsan hayatı çok önemli o yüzden doktor veya hemşire olup insanların hayatlarını kurtarmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ne yazık ki bütün ülke gibi şu anki gündemim yapılan zamlar.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlığa karşı kesinlikle kayıtsız kalamıyorum.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Genelde büyük bir pişmanlık yaşamadım. Olması gerekiyordu ki oldu gözüyle baktım hep hayata.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Aileden başka sevinç yok. Güzel bir aileye sahip olmak hayattaki en büyük sevincim.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Evlenmek ve anne olmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Şu an okuduğum Piraye.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Genellikle Türkçe Pop dinlemeyi seviyorum ama Hint Müziklerini de dinlemekten keyif alıyorum.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Şu aralar büyük bir başarı elde eden Bergen Filmini izledim.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Yapılan son zamlardan sonra pek bir şey almıyorum. En son kendime bir ruj almıştım.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımda gereksiz bir şey yok ihtiyacım olanları almaya özen gösteriyorum.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Parfüm.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Boyumun biraz daha uzun olmasını isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İnsanları erken affediyorum, kin tutmuyorum ve hiçbir şey için erken pes etmiyorum.
OLMASA DA OLUR...
Son zamanlarda etrafta gördüğüm ikiyüzlü insanlar ve iki yıldır bizimle uğraşan virüs.
OLMAZSA OLMAZ...
Kesinlikle çocuklarım ve eşim.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Genelde her yaptığım yemek beğenilir. Elim oldukça lezzetlidir ve mutfakta olmayı seviyorum. Paylaşımlarım da The Amateur Chefs’de yayınlanıyor.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Elektriği olan, zamların belimizi bükmediği, insanların eskiden olduğu gibi samimi oldukları ve kaynaştıkları sahte olmayan bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk güzel ve yaşanması gereken mutluluk.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Tanışmak istediğim özel biri yok.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Dubai ve Paris.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Hayalimdeki eve sahip olmayı isterdim.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Temiz ve yaşanabilir bir dünyaya uyandığımız, sahta olmayan insanlarla dolu, zamların olmadığı, elektriğin kesilmediği güzel günler diliyorum.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.