Sizin Dünyanız: Şaziye Özoğluöz

Bugünkü konuğum insanlara yardım etmeyi seven, haksızlıklara karşı duyarlı, affetmeyi hayat tarzı olarak benimsemiş bir kadın... Şaziye Özoğluöz...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Şanslı.İnsan hayatı çok önemli o yüzden doktor veya hemşire olup insanların hayatlarını kurtarmak isterdim.Ne yazık ki bütün ülke gibi şu anki gündemim yapılan zamlar.Haksızlığa karşı kesinlikle kayıtsız kalamıyorum.Genelde büyük bir pişmanlık yaşamadım. Olması gerekiyordu ki oldu gözüyle baktım hep hayata.Aileden başka sevinç yok. Güzel bir aileye sahip olmak hayattaki en büyük sevincim.Evlenmek ve anne olmak.Şu an okuduğum Piraye.Genellikle Türkçe Pop dinlemeyi seviyorum ama Hint Müziklerini de dinlemekten keyif alıyorum.Şu aralar büyük bir başarı elde eden Bergen Filmini izledim.Yapılan son zamlardan sonra pek bir şey almıyorum. En son kendime bir ruj almıştım.Dolabımda gereksiz bir şey yok ihtiyacım olanları almaya özen gösteriyorum.Parfüm.Boyumun biraz daha uzun olmasını isterdim.İnsanları erken affediyorum, kin tutmuyorum ve hiçbir şey için erken pes etmiyorum.Son zamanlarda etrafta gördüğüm ikiyüzlü insanlar ve iki yıldır bizimle uğraşan virüs.Kesinlikle çocuklarım ve eşim.Genelde her yaptığım yemek beğenilir. Elim oldukça lezzetlidir ve mutfakta olmayı seviyorum. Paylaşımlarım da The Amateur Chefs’de yayınlanıyor.Elektriği olan, zamların belimizi bükmediği, insanların eskiden olduğu gibi samimi oldukları ve kaynaştıkları sahte olmayan bir dünya.Aşk güzel ve yaşanması gereken mutluluk.Tanışmak istediğim özel biri yok.Dubai ve Paris.Hayalimdeki eve sahip olmayı isterdim.Temiz ve yaşanabilir bir dünyaya uyandığımız, sahta olmayan insanlarla dolu, zamların olmadığı, elektriğin kesilmediği güzel günler diliyorum.