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Alfa Romeo Tonale yollara çıkmadan ödül aldı

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Alfa Romeo Tonale, “What Car?” okuyucularının oylarıyla 2021 yılının otomobili seçildi

Alfa Romeo Tonale yollara çıkmadan ödül aldı
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Alfa Romeo'nun global tanıtımı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen sportif SUV modeli Tonale, İngiltere'nin önde gelen otomobil satın alma rehberi What Car? tarafından ödüle layık görüldü. Prestijli yayının "2021 Yılın Otomobili Ödülleri”nde okuyucu oylarıyla yılın en heyecan verici yeni otomobili olarak rakiplerini geride bırakan Tonale'nin seri üretimi bu yılın sonunda başlayacak. Yani Tonale, henüz yollarla buluşmadan otomobil meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. 
What Car? Yayın Yönetmeni Steve Huntingford yapmış olduğu değerlendirmede: “Aslında What Car? okuyucu ödülü son derece sıkı bir rekabete sahne olur. Bu sene Tonale, ikinci sırada bulunan otomobilden iki kat fazla oy toplayarak, oylamayı açık ara farkla kazandı. Alfa Romeo logosunu taşıyan yeni bir SUV fikri insanları çok heyecanlandırdı. Konsept otomobile bakıldığında nedenini anlamak çok kolay.” dedi.
Alfa Romeo EMEA Bölge Başkanı Arnaud Leclerc ise “Tonale konsept otomobili, Alfa Romeo markasının geleceğine ışık tutarken, seri üretim otomobil ürün gamına dahil olan ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olarak da öne çıkıyor. Tonale, güzellik ve işlevselliği yansıtan kombinasyonuyla şimdiden otomobil severleri etkilemiş durumda. Ayrıca Alfa Romeo Tonale’yi yollarda görmek için duyulan heyecan da bizleri çok mutlu ediyor.” diye konuştu.
 
 
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