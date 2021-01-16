Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü

2025 yılına kadar tam 7 farklı tamamen elektrikli modelin örtüsünü kaldıracağını duyuran Renault, bu modellerden biri olacak Renault 5'in de örtüsünü kaldırdı





Dacia'nın ardından sıra Renault da... Önümüzdeki beş yıllık stratejisini kademe kademe açıklayan Fransız üretici, ana markasını da elektriğin gücü ile tanıştırıyor. 2025 yılına kadar tam 7 farklı tamamen elektrikli modelin örtüsünü kaldıracağını duyuran Renault, bu modellerden biri olacak Renault 5'in de örtüsünü kaldırdı. 1996 yılında tedavülden kalkan model, elektrik ile birlikte geri doğacak.

Fotoğraflarda gördüğünüz model -Dacia Bigster'ın aksine- bir konsept tasarımı değil. Renault bu modeli "prototip" olarak tanımlıyor. Bu da modelin üretim versiyonunun, şu anda gördüğümüz modele bir hayli sadık kalacağı anlamına geliyor. Fransız markanın logo rengini taşıyan prototipin kapı çerçevesinde bulunan kırmızı dokunuşlar dikkat çekici. Zamanında Renault 5 GT Turbo'nun kendisini diğer versiyonlardan ayırmasını sağlayan bu detay, süpermini modelin performanslı bir versiyona sahip olabileceğine işaret ediyor.

Fakat şimdilik net bir şey söylemek oldukça zor zira Renault model hakkında daha fazla bilgi verme konusunda pek istekli değil. Öte yandan firmanın CEO'su Luca de Meo'ya göre model "pek çok kişinin satın alabileceği kadar ucuz" olacak. Bununla birlikte markanın yakın zamanda diğer efsane modellerinin elektrikli versiyonlarını üreteceği iddialarını da hatırlatmakta fayda var.

Fransız üretici, geleceğinin temellerini oluşturacak 14 farklı modelin 2025 yılına kadar tanıtılmış olacağının sözünü veriyor. Bu modellerden biri de tabii ki Dacia'nın Bigster modeli olacak.

Renault'nun planları arasında yeni bir marka kurmak olduğunu da belirtelim. Mobilize isimli bu marka, dört adet model seçeneğine sahip olacak. Bu modellerden biri Twizy'yi, biri Dacia Spring'i anımsatacak. Diğer iki model ise elektrikli bir liftback ile panelvan olacak.



