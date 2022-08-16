Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 30 Kasım 2014 Pazar günü 5. Kombos Klasik Otomobil Rallisi düzenledi. 2014 yılının altıncı ve son klasik otomobil rallisi olan 5. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi diğer yapılan 5 ralliden farklı olarak yarış sonunda sonuçları açıklanmayan bir ralli oldu. Sonuçlar yarış sonu yerine 1 Aralık 2014 Pazar günü Kombos Otomotiv Lefkoşa Showrom’da yapılan ödül töreninde açıklandı.Kombos Otomotiv Lefkoşa Showrom’da sadece rallide dereceye girenlere ödülleri verilmedi. Ralli ödüllerinin verilmesinin ardından 2014 şampiyonasında dereceye girenlere da ödülleri verildi. Ayrıca 2014 şampiyonu Pilot’a sponsor Serhan Kombos tarafından, sezon başında verileceği duyurulan Ford Mustang klasik otomobil da hediye edildi.Klasik otomobiller saat 09:30’da Lefkoşa’daki Serhan Kombos Otomotiv önünden start aldı ve sırasıyla Gönyeli, Dağyolu, Şirinevler, Yılmazköy, Kozanköy, ve St. Hilarion’dan geçip Girne’deki Eziç Premier Restaurant’ta sona erdi.82 km. yol gidilen 5. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi’nde 4 özel etap geçildi. Birinci özel etap start saatinden 35 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 50 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 85 dakika sonra, dördüncü ve son etap ise hakemli start ile geçildi.Yenilen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde Genel Klasman dışında 9 kategoride ödüller sahiplerini buldu.. Bunlar E Kategorisi, F Kategorisi, G Kategorisi, Karma Ekip, Bayanlar Kupası, En Küçük Otomobil, En Genç Erkek Yardımcı Sürücü, En Genç Bayan Yardımcı Sürücü, Herşeye Rağmen Kupası kategorilerinden oluşmaktaydı.Haftaya Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2014 yılı Klasik Otomobil Rallileri.