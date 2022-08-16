II. Umudumuz Gelecek Festivali gerçekleştiriliyor

Üretim Sokağı Kültür Merkezi Derneği’nin düzenlediği II. Umudumuz Gelecek Festivali 19 ve 20 Ağustos'ta gerçekleştiriliyor.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalin ilk gününde, 19 Ağustos Cuma akşamı saat 19.00’da “Toplumcu Sanat” Paneli, Üretim Merkezi’nin Lefkoşa Surlariçi’ndeki binasında olacak.Panelin konuşmacıları müzik eğitimcisi ve sanatçısı Ali Gören, resim sanatçısı ve Üretim Merkezi temsilcisi Elisa Kadiroğlu, müzik sanatçısı Fatih Çoker şair ve yazar Halil Karapaşaoğlu ve tiyatrocu, yazar Yaşar Ersoy olacak.Panelle birlikte aynı anda, kendi atölye çalışmalarında üretilen ahşap yakma ve resimlerin yer alacağı sergi de dernek binasında sergilenecek.Festivalin ikinci gününde ise, 20 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’dan itibaren Lefkoşa Surlariçi’ndeki Lefkeliler Hanı’nda konserler ve el işleri standarı kurulacak.Konser öncesinde DJ Hass-E özel plak koleksiyonu sunulacak, ardından Arda Gündüz, Trak, Ötekiler ve Grup Üretim şarkıları ile sahne alacak.Açıklamada, festival etkinliklerinin tümünün ücretsiz ve halka açık olduğu kaydedildi.Festivali ile ilgili bilgi almak isteyenlerin 05428636660 numaralı telefondan dernek yetkililerine ulaşabilecekleri belirtildi.