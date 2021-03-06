2021 BMW M3 Sedan'a Manhart dokunuşu

Yeni nesil BMW M3, ön yüzünde ilk kez kardeşi G22 4 Serisi'nde karşımıza çıkan devasa böbrek ızgarayı kullanması dışında yerini aldığı F80 M3'e göre her alanda gelişim gösteren bir makine ve otomotiv dünyasında şu sıralar ilgi odağı olan otomobiller arasında yer alıyor. Bu yüzden Alman modifiye firması Manhart, Bavyeranın sportif sedanını hiç vakit kaybetmeden elden geçirmiş.

Dışarıdan baktığımızda Manhart ile özdeşleşen altın ve siyah renk temasının M3'e gerçekten çok yakıştığını görüyoruz. Koyu siyah tonlar dolayısıyla ön ızgara tasarımın içine biraz olsun karışmış. MH3 adı verilen modifikasyon paketinde dövme alaşım jantlar, altın renkli çıkartma seti gibi detaylar da mevcut.

Ayrıca kaput, ön splitter, arka spoyler ve arka difüzör gibi parçalar karbon olarak da alınabiliyor. AR&GE çalışmaları süren karbon yan kapakçıklar ise daha ileri bir tarihte satışa çıkacak.

Manhart'ın yaptığı güncellemeler sadece görsellikle sınırlı değil. Alman firma, H&R imzalı spor yaylar ile sürüş yüksekliğini düşürüp yol tutuşunu artırıyor. Bu arada bahsettiğimiz güncellemelerin yeni M4 için de geçerli olduğunu belirtelim.

Kaput altında ise 3.0 litrelik çift turbo beslemeli I6, yani sıralı 6 silindire sahip motor yapılan güncellemeler sonucunda 91 bg (67 kW) güçlenerek çıtayı Competition modellerinde 600 bg'in üzerine taşıyor. Net konuşmak gerekirse Manhart modifiyeli M3 ve M4 tam 447 kW yani 608 bg gücünde.

Tercihe göre katalizör (cat-back) ya da benzin partikül filtresi (OPF-back) ardına yerleştirilen spor egzoz sistemi, kendine özel bir orta susturucuya sahip ve çıkışları da standart modeldekilerden farklı.



