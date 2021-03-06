Özel sipariş Bugatti Divo'nun rengi mest etti

VW Grubu bünyesindeki Fransız hiper otomobil üreticisi Bugatti, son yıllarda hiç olmadığı kadar çok özelleştirme seçenekleri sunuyor. Bu durum milyoner müşterilerin de ilgisini çekiyor ve birbirinden farklı görüntüye sahip Bugatti modelleri görüyoruz.

Bu haberimize konu olan özel üretim BugattiDivo da çok farklı bir renge sahip olmasıyla ilgimizi çekiyor. Bu aracı sipariş veren müşteri, aracın renginin geometrik desenlere ve algoritmik bir efekte sahip olmasını istemiş. En başta bu siparişe pek olumlu bakmayan Bugatti, netice olarak bu siparişi kabul etmiş. Fakat siparişin hazırlanması, son derece zahmetli gövde renginden dolayı 1.5 yıl kadar bir zaman almış.

Bu araçta 1.600 adet elmas deseninin bulunduğu belirtiliyor. Aracın genel görüntüsünde ise müşteri, "bir uğurböceği görünümü" istemiş ve bu araç o yüzden hazırlanmış. Bugatti'nin boya sorumlusu Dirk Hinze, yaptığı açıklamada bu boya yönteminin oldukça zorlu bir yöntem olması sebebiyle müşteri aracına uygulanmadan önce farklı yüzeylerde birden fazla kez denendiğini de belirtiyor.

Bugatti, Divo adlı bu özel modelinden sadece 40 adet üreteceğini ve bunların her birinin opsiyonsuz fiyatının 5 milyon Euro olacağını da daha önceden açıklamıştı. Fakat bu müşterinin bu özel renk opsiyonu için ne kadar ek bir ücret ödediği açıklanmıyor.

