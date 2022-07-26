Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 12 Ekim 2014 Pazar günü 2. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisini gerçekleştirdi. Bu ralli 2014 yılının dördüncü klasik otomobil rallisi idi ve sezon şampiyonasına 1 katsayı puan verdi.İlginin oldukça fazla olduğu ralliye yurt dışından da katılımlar oldu. Türkiyenin eski co-pilotlardan Ertuğrul Türkben, klasik otomobil kolleksiyoncusu Cengiz Artam ve İngiltere’den de birkaç yarışçı adamıza gelip rallide start aldılar.2. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi saat 10:00’da Girne’deki Özyalçın Construction önünden start aldı. Rekor bir katılım ile gerçekleşen rallide araçlar sırasıyla Boğaz, Dikmen, Taşkent, Ulukışla, Nergisli, Geçitkale, İskele, Boğazköy, Yarköy, Ergazi ve Kilitkaya’dan geçip Büyükkonuğa vardılar.Büyükkonuk’taki eko gün etkinliğine katılan klasikler orada verilen bir saatlik aranın ardından ralliye devam ettiler. Verilen aranın ardından Kaplıca, Tatlısu, Küçükerenköy ve Esentepe’den geçip finish yeri olan Korineum Golf Club’a 14:30’dan itibaren gelmeye başladılar. Burada yenilen öğle yemeğinin ardından ödül törenine geçildi.Beş özel etap ve 129 kilometre yol geçilen 2. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisinde, birinci özel etap start saatinden 35 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 75 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 130 dakika sonra, dördüncü özel etap start saatinden 150 dakika sonra, beşinci ve son etap ise start saatinden 225 dakika sonra geçildi.Ödül töreninde Genel Klasman dışında 9 kategoride ödüller sahiplerini buldu..Bunlar E Kategorisi, F Kategorisi, G Kategorisi, Karma Ekip, Bayanlar Kupası, En Küçük Otomobil, En Genç Erkek Yardımcı Sürücü, En Genç Bayan Yardımcı Sürücü, Herşeye Rağmen Kupası kategorilerinden oluşmaktaydı.Haftaya 15-16 Kasım günü yapılan 4. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi.