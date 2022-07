Atun: “Eğer KIBTEK önce yakıtsız kalmış sonra yüksek fiyattan yakıt almışsa bu benim verdiğim veya vermediğim kararların sonucunda olmamıştır. Raporlar ortaya çıktığında bu net bir şekilde görülecektir”





Maliye Bakanı Sunat Atun Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Atun, "gençlerin yeni istihdam alanları oluşturacak ekonomik atılımlar, sektörlerin sıkıntılarını giderecek açılımlar, iyileşmiş bir kamu maliyesi ve halkın hayat pahalılığının etkilerini ortadan kaldıracak önlemler beklediğini, tüm bunlara uygun bir vizyonla Bakanlık görevini yapmaya çalıştığını, ancak hükümet içinde yaşananlardan ve halka doğru hizmet verme imkanı elinden alındığından dolayı görevinden istifa etmek durumunda kaldığını" belirtti.



Verilemeyecek hesabının olmadığını söyleyen Atun, “Eğer KIBTEK önce yakıtsız kalmış sonra yüksek fiyattan yakıt almışsa bu benim verdiğim veya vermediğim kararların sonucunda olmamıştır. Raporlar ortaya çıktığında bu net bir şekilde görülecektir” dedi.



Maliye Bakanı Sunat Atun yaptığı yazılı açıklamada istifa gerekçelerini açıkladı. Sunat Atun, Kıbrıs Türk gençliğinin parlak bir geleceğe doğru yürüyebilmesi, halkın refah seviyesinin yükselmesi, çağa uygun yeni ekonomik adımlar atılabilmesi için çok sevdiği partisi UBP’de, tabanla bütünleşerek etkin siyaset yapmaya devam edeceğini, doğru kararlarda hükümetin yanında olacağını, halkın çıkarlarına aykırı hareket edilmesi halinde ise milletin vekili olduğunun bilinci ile hiç tereddüt etmeden bunlara karşı çıkacağını vurguladı.





Atun’un açıklaması şöyle:



“UBP’liler ve halkımız beni yakından tanımaktadır. Halkımızın takdiri ile İlk milletvekili seçildiğim 2009 yılından bu yana Meclis’teyim. 2009- 2018 yılları arasında Sayın Eroğlu, Sayın Küçük ve Sayın Özgürgün ve Sayın Kalyoncu’nun kurduğu hükümetlerde onlarla uyumlu bir işbirliği içinde gayet güzel ve olumlu icraatlar yaptık. Bundan önce görev aldığım 4 hükümette ülkemiz ekonomisi için sorun olan pek çok konuyu geride bıraktık, KIBTEK’i borçlu durumdan vergi veren başarılı bir Kurum haline getirdik. Ekonomi bakanlığım dönemlerinde ekonomimiz son 15 yılın en yüksek büyüme oranlarını yakaladı. Yatırım ve ihracatlarda elde edilen rekorlar, bugünün iki kat üzerindedir. Görevim süresince hep Hak'a bağlı kaldım. Eşitlik, dürüstlük ve adaletten ödün vermedim. Benim için her zaman en önde milletimizin, halkımızın, Devletimizin, partimizin çıkarları gelmiştir, bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. Benim vizyonuma göre KKTC derhal mevcut sıkıntıları aşmak, Anavatan Türkiye ile sıkı işbirliği yaparak yeşil kalkınma ve dijital çağa uygun bir atılım dönemi başlatmak zorundadır. Bunu yapmakta geç kaldığımız her geçen gün gençlerimiz ülkeyi terk edecek, bütçe açıklarımız büyüyecek, yaşam kalitemiz azalacak, sıkıntılarımız artacaktır. Dünyadaki ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeleri çok yakından takip eden, KKTC’nin yüceltilmesi ve tanınmasının ekonomik kalkınmadan, yüksek refah seviyesinden geçtiğine yürekten inanan bir siyasetçi olarak her zaman görev yapabileceğim hükümetlerde olmayı, vizyonumu ve çalışmalarımı, gayretlerimi anlayan bir Başbakan’la çalışmayı arzu ettim. Büyük umutlarla, güzel şeyler başaracağımız, ülkemizi kısa süre sonra çok daha iyi bir noktaya ulaştıracağımız inancı ile verilen görev üzerine Sayın Ünal Üstel’in kabinesinde de yer aldım. Görev sürem boyunca kendisi ile uyum içinde çalışmaya, ülke sorunlarımızı aşmak için düşünceler, projeler ortaya koymaya azami gayret sarf ettim. Özellikle Elektrik enerji arzı konusunda son dört yılda KIBTEK’te oluşan ağır yıkımın ortadan kaldırılması için geçerli bir vizyon ve iş planı ortaya koyduğumuza yürekten inanıyorum. KIBTEK’in istikrarsızlığını sağlayan üç temel konu olan yakıt tedariki, mali sorunlar ve arz güvenliği alanlarında kalıcı çözümleri uygulamaya koyduk. KIBTEK ‘i akreditif açamaz duruma getiren 2 milyar TL’nı aşan borç stokunu gerek Anavatan Türkiye Cumhuriyetinden kaynak sağlayarak, gerekse iç kaynaklarımız kullanılarak 1 milyar TL’nin altına düşürürdük. Bu çaba ile KIBTEK’in önemli bir finansal yükü …”