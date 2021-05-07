Zet’in hızlısı Denktaş

2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, Chase Grup Rallisi ile başlarken, bugün 2 kez Kozan, 4 kez de Aktepe etapları geçilecek. Yarış Zet etabı ile sonlanacak. İlk günün en hızlısı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi oldu

Necati KÜLAHLILAR

Basel Holding ana sponsorluğunda organize edilen Chase Grup Rallisi ile 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı başladı. Dün başlayıp bugün devam edecek olan rallinin ilk günü ZetKarting Tesisleri’nde Özel Seyirci Etabı ile start aldı.

İlk günün en hızlısı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olarak pistin en hızlı zaman ödülü olan “ZekaÖzteknik Best Time” kupasını aldılar. Sınıflara göre dağılımda ilk günün sınıf birincileri; Sınıf 2’de Rauf Denktaş – Mehmet Mişon, Sınıf 1’de Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu, Sınıf N’de Barış Kalfaoğlu – Rasim Çetinkaya, Sınıf R’de Önder Zaim – Emre Üngüner ve Sınıf 3’de Mahmut Özer – Ali Burhan oldular.

Bugün 2 kez Kozan, 4 kez Aktepe etaplarının geçileceği ralli yine ZetKarting Tesisleri’nde geçilecek seyirci özel etabı ile son bulacak.

Program:

7 Mayıs 2021 Cuma

Start 17.00

Zet SSS 17.05

8 Mayıs 2021 Cumartesi

ÖE2 Kozan 1 – 10.03

ÖE3 Aktepe 1 – 11.06

ÖE4 Aktepe 2 – 11.59

Servis Arası

ÖE5 Kozan 2 – 13.52

ÖE6 Aktepe 3 – 14.55

ÖE7 Aktepe 4 – 15.48

ÖE8 ZET – 16.58

