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Anlamlı kupa Denktaş’ın

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Anlamlı kupa Denktaş’ın
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun merhum Dünya şampiyonu kartingçimiz Zeka Özteknik anısına koyduğu “Zeka Özteknik Best Time” kupası Rauf Denktaş’ın oldu.
Hyundai New Generation 5 araçları ile ilk günün en hızlısı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi, pistin en hızlı zaman ödülü olan “Zeka Özteknik Best Time” kupasını aldılar.
 
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