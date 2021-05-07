Anlamlı kupa Denktaş’ın

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun merhum Dünya şampiyonu kartingçimiz Zeka Özteknik anısına koyduğu “Zeka Özteknik Best Time” kupası Rauf Denktaş’ın oldu.
Hyundai New Generation 5 araçları ile ilk günün en hızlısı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi, pistin en hızlı zaman ödülü olan “Zeka Özteknik Best Time” kupasını aldılar.
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