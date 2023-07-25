Zeki Topcu güven tazeledi

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nde (KKOK) 7’nci Olağan Genel Kurul, KOOP-SEN lokalinde yapıldı. Zeki Topcu üyelerin oylarıyla bir dönem daha başkan seçildi

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nde (KKOK) 7’nci Olağan Genel Kurul yapıldı. Mali Rapor ve Faaliyet raporu yönetim tarafından üyelere sunuldu. Oy birliği ile iki senelik raporlar aklandıktan sonra yeni dönem yönetim kurulu seçildi. Zeki Topcu’nun listesi onay alarak 1 dönem daha devam denildi. Genel Kurul sonunda teşekkür konuşması yapan Topcu, “Öncelikle bana olan güveniniz ve desteğiniz için teşekkür ederim” dedi. “Motorsporları için çalışmaya devam ediyoruz. Yapacaklarımız henüz bitmedi. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Hedefimiz kulübü daha ileriye taşımaktır.” Dedi. Pedram Gazi’nin Drift Komitesi Başkanı olarak görev yapacağı yönetimde görev dağılımlarının da ilk toplantı da yapılacağı belirtildi. Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;



Yönetim Kurulu: Zeki Topcu, Kani Avkıran, Hasan Sivri, Erdal Şamil, Simge Özkalp, Hamit Aygın, Süleyman Adalıer, Hasan İlker, İrfan Topcu, Pedram Gazi, Ahmet Özerdem (Yedek), Gülşen Hüseyin Özteknik (Yedek), Ergin Erkiner (Yedek),

Denetleme Kurulu: Behiç Topcu, Ahmet Demiray, Cem Köseoğlu,

Disiplin Kurulu: Feridun Tayız, Tuğşad Ebeoğlu, Kaya Bekiroğlu

