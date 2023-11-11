Zafer, Esendağlı kardeşlerin

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD) tarafından organize edilen ve KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde gerçekleştirilen olan 4.Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi bugün yapıldı.
Yarışta birinciliği Suzuki Grand Vitara marka araçla yarışan Ahmet Esendağlı ve co pilotu kardeşi Veli Esendağlı kazandı.
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