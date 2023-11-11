Birbirlerini üzmediler

Süper Lig'de konumları farklı iki Lefkoşa kulübü K.Kaymaklı ile Göçmenköy arasındaki mücadelede K.Kaymaklı oyunun başında öne geçmesine karşın son bölümde kalesinde gördüğü golle sahadan1-1 eşitlikle ayrıldı

: Şht.HüseyinRuso StadıEvren Karademir,MehmetEkşici,CenkÖzfuttu: Salih Ökten,Gökhan Özer,Alp Gazi (26.Dk Muhammet),Mehmet Kaygısız(46.DkFelix),Bahadır,Halil Turan,Billy,Arda(88.Dk Hasan),Rifat,Alpay,Derviş(46.Dk Tuğrul)Mehmet Özeralp,İbrahim Çıdamlı(88.Dk Hüseyin Çıdamlı),Mahmut İneci(74.Dk Reşit),Kadir,Bilal,Mahmut(46.Dk Samet),Bayram(88.Dk Mustafa İnanç), Toure,Debouto,Remzi,Bekir(56.Dk Arda Sözcü)Goller:3.Dk Alp(K.Kaymaklı)-78.Dk Remzi (Göçmenköy)Süper Ligin 8. Hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı, Göçmenköy’üŞht. Hüseyin Ruso Stadında konuk etti.3.Dk: K.Kaymaklı atağında Billy sağdan topu rakip yarı alana taşıdı ve pasını ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Alp’e aktardı. Alp’in vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 1-0 Göçmenköy29.Dk: Göçmenköy atağında Toure soldan ceza alanına girdi ve pasını müsait durumdaki Remzi’ye aktardı. Remzi’nin şutunda savunmadan seken topa Bekir vurdu ancak top üstten dışarıya gitti.41.Dk: Göçmenköy atağında Toure’nin pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Debouto’nun şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.42.Dk: Göçmenköy atağında Remzi’nin pasıyla topla buluşan Bekir şutunu attı ancak kaleci Salih topu kornere çeldi.72.Dk: Göçmenköy atağında Debouto’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Toure’nin dönerek vuruşunda kaleci Salih gole izin vermedi.78.Dk: Göçmenköy atağında Toure soldan sıfıra inip topu ceza alanına kesti. Kaleci Salih’in büyük hatasında Remzi kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-1 Göçmenköy79.Dk : Göçmenköy atağında Debouto’nun ceza alanı dışından şutunda top yandan az farkla dışarıya gitti.84.Dk: K.Kaymaklı atağında ceza alanı içerisi sağ çaprazda topla buluşan Billy’nin şutunda top kaleci Mehmet’ten geri geldi. Dönen topa Muhammet müsait pozisyonda vuramadı ve Kaymaklı mutlak bir golden oldu.87.Dk: K.Kaymaklı atağında Felix sağdan ceza alanına girdi. Kaleci Mehmet kalesini terk ederek topa müdahale etti. Seken topa Alpay vurdu ancak top üstten dışarıya gitti.