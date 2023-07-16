Yenikent'te Ralli şov nefes kesti

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan Gönyeli-Alayköy Rallisi başladı. Yenikent Bulvarı’nda yapılan özel seyirci etabıyla başlayan ralli nefesleri kesti.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna 4’üncü ralli ile devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan ralli, 15 Temmuz akşamı yapılan özel seyirci etabıyla başladı. Rallinin startını Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir verdi.Drift veTırmanma araçlarının gösterisinin ardından başlayan rallide toplam 42 araç start aldı. Yenikent Bulvarı’nı dolduran seyircilere muhteşem bir şov izleten sporcuların performansı nefesleri kesti. Çekişmeli başlayan rallinin ilk gününü NEU Drift Racing Team ekibi, Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi lider tamamladı. Derviş Dizliklioğlu-NebilÖneral ikilisinin ikinci olduğu özel seyirci etabının üçüncüsü StageCarsRally Team ekibi, Ömer Yıldız-Kani Avkıran ikilisi oldu.Espresso Lab, Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Mulla Rent a Car, Aveon Sigorta, Rinata, Debreli Motors ve Eurol’un katkıları ile hayata geçirilen rallide 16 Temmuz 2023 Pazar günü Kanlıköy-Aktepe-Alayköy bölgelerinde hazırlananetaplar ikişer kez geçilecek. İlk olarak yaklaşık 11 kilometrelik Aktepe etabı 09.38 ve 10.51’de ilk aracın start saati olacak şekilde iki kez art arda geçilecek. Ardından aynı bölgede hazırlanan yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabı 12.34 ve 13.47’de ilk aracın start almasıyla başlayacak. Bu 4 etap Aktepe ormanı içerisinden ve ZetLeisure Center’in kuzeyinde, gece kulüpleri arkasında yer alan zıplama noktasından izlenebilecek. Öğleden sonra ise 2 kez art arda Alayköy etabı geçilecek. İlk araç için Alayköy etabı saatleri 17.15 ve 18.18 olacak. Metehan şehit çocukları arsalarından veya Alayköy yolunun doğusundan Alayköy zıplama noktasından yarış takip edilebilecek. Servis alanının Yenikent Bulvarı üzerinde kurulacağı yarışın finiş ve ödül töreni yine aynı noktada Pazar akşamüzeri 19.00’da yapılacak.