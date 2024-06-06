Yenikent Bulvarı klasiklerle doldu, taştı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin, her yıl 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel düzenlediği Çocuk Şenliği bu yıl Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin sergisine ev sahipliği yaptı. Gönyeli Belediye Bulvarı’nda yapılan sergide 95 Klasik Araç renkli görüntüler sergiledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Haziran 2024 Cumartesi günü kortej yürüyüşü ve gösterilerle başlayan şenlik gün boyu Yenikent’teki etkinlik ve gösterilerle muhteşem bir seviyeye ulaştı. Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin Klasik Araç Sergisi, Radyo Juke canlı yayınları, uçurtma şenliği, birbirinden güzel sahne ve dans showları, Kolpa konseri ve DJ performanslarıyla gün boyu eğlence devam etti.95 KLASİK ARAÇ SERGİLENDİNear East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında etkinliklerine devam eden Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel düzenlediği Çocuk Şenliği’ne katıldı. 95 araç gibi önemli bir sayıyla katılım gösteren dernek, Drift NEU Sponsorluğunda gün boyu araçlarını sergiledi. KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda, CYP Duş, Güven Sigorta, Radyo Juke ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla etkinliklerini sürdüren KTKOD ve üyeleri, şenlikte büyük ilgi topladılar.