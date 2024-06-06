banner913
banner932
Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
10 0
Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
19 0
 
“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”
“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”
44 0
"Doğa tahribatı devam ederse, aşırı sıcaklıklarla daha sık karşılaşılacağız"
32 0
"Tartüf24" oyunu ayakta alkışlandı
20 0
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
19 0
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
31 0
banner1032
banner1038

Gözümüz, kulağımız Roma’da

banner1020

2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle yarışmaya devam eden temsilcimiz Buse Savaşkan, bu kez Avrupa arenasında önemli bir organizasyonda boy gösterecek. Temsilcimiz, Roma’da gerçekleştirilecek Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda başarılı olarak olimpiyat hedefine biraz daha yaklaşmaya çalışacak

banner974
Gözümüz, kulağımız Roma’da
banner971
2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle yoğun bir sezon geçiren KKTC Atletizm Federasyonu elit atleti Buse Savaşkan’ın sıradaki durağı Avrupa Atletizm Şampiyonası. Temsilcimiz burada başarılı bir sonuç elde ederek olimpiyat hedefine biraz daha yaklaşmaya çalışacak.
İtalya’nın başkenti Roma’nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Atletizm Şampiyonası, 7-12 Haziran tarihleri arasında Roma Olimpiyat Stadı’nda yer alacak.
Temsilcimiz Buse Savaşkan, Türkiye Milli Takımı adına organizasyonda yarışacak. Buse, bu sezon elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisini eklemek için ilk olarak yarın Kıbrıs saati 21.30’da yüksek atlama elemelerinde final vizesi alabilmek için yarışacak. Buse, elemeleri geçmesi halinde 9 Haziran Pazar günü Kıbrıs saati 21.28’de yapılacak final müsabakasında yarışmaya hak kazanacak.
HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR
Temsilcimiz 2024 yılında yarıştığı organizasyonlarda elde ettiği başarılı sonuçlar ve Dünya sıralamasındaki yükselişi ile dikkat çekiyor. Fransa, Almanya, İspanya ve Fas’ta düzenlenen Diamond League gibi yarışlarda başarılı sonuçlarla gururlandıran Buse, son olarak önceki hafta İzmir’de düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası’nda kendisinin en iyi derecesi olan 1.92’lik derecesi ile birinci olma başarısı göstermişti.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.