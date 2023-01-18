Cimnastik Federasyonu, Harmancı’yı ziyaret etti

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Menteş Baytaroğlu ve Selman Toprak, yeniden Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına seçilen Mehmet Harmancı’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Hasan Sapsızoğlu’nun ziyaretle ilgili açıklaması şöyle:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak belediye başkanlarımıza hayırlı olsun ziyaretlerimiz devam ediyor.

Bu bağlamda işbirliği içerisinde bulunduğumuz Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya da hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ziyarette genel faaliyetlerimiz ve yaptıklarımızı anlatırken, birlikte yaptıklarımıza da dikkat çektik. 2023 yılı içerisinde birlikte çocuklarımız için neleri yapabileceğimizi de konuştuk.

Her zaman çocuklarımızın yanında olan değerli başkanımıza göstermiş olduğu ilgi alaka ve hoş sohbetten ötürü çok teşekkür ederiz.

Ziyaretlerimizde sevgi dostlarımıza verilmesi için köpek maması götürerek barınakta bulunan dostlarımıza yardım etmeye çalışıp farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.”



