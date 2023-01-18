banner875
banner885
Müthiş maç Marmara'nın
Müthiş maç Marmara'nın
9 0
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
14 0
 
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
20 0
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
19 0
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
95 0
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
32 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
31 0
banner878

Cimnastik Federasyonu, Harmancı’yı ziyaret etti

banner476

banner825
Cimnastik Federasyonu, Harmancı’yı ziyaret etti
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Menteş Baytaroğlu ve Selman Toprak, yeniden Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına seçilen Mehmet Harmancı’ya ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Hasan Sapsızoğlu’nun ziyaretle ilgili açıklaması şöyle:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak belediye başkanlarımıza hayırlı olsun ziyaretlerimiz devam ediyor.
Bu bağlamda işbirliği içerisinde bulunduğumuz Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya da hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ziyarette genel faaliyetlerimiz ve yaptıklarımızı anlatırken, birlikte yaptıklarımıza da dikkat çektik. 2023 yılı içerisinde birlikte çocuklarımız için neleri yapabileceğimizi de konuştuk.
Her zaman çocuklarımızın yanında olan değerli başkanımıza göstermiş olduğu ilgi alaka ve hoş sohbetten ötürü çok teşekkür ederiz.
Ziyaretlerimizde sevgi dostlarımıza verilmesi için köpek maması götürerek barınakta bulunan dostlarımıza yardım etmeye çalışıp farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.”
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.