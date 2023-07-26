Tünel, drag yarışlarına kapandı

Necati KÜLAHLILAR

Ülkemizde geçtiğimiz hafta hizmete Ercan Havalimanı yeni terminal binası nedeniyle motor sporu meraklılarının drag yarışları nedeniyle buluştukları Akıncılar Tüneli’nin yarışlara kapandığı bildirildi.

Konu ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği yönetiminden şu açıklama yapıldı: “Önemli Duyuru: Yeni Ercan Havalimanının açılması nedeni ile mevcut Akıncılar tünelinde artık yarış yapamayacağımız yetkililer tarafından bize bildirilmiştir. Bu sebeple dün akşam yaptığımız yönetim kurulu toplantımızda Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi tarafından yapılacak Drag pisti tamamlanana kadar drag yarışlarının sonlandırılması kararı alınmıştır. Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi’nde yeni yapılacak drag pisti ile ilgili görüşmemiz olacak. Bu konu ile ilgili birinci ağızdan bilgi almak ve destek vermek isteyen tüm üyelerimizi Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi binasında yapılacak toplantıya bekliyoruz.”

