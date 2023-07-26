Atletizmde Federasyon Deneme Yarışı düzenleniyor

KKTC Atletizm Federasyonu, Deneme Yarışı düzenliyor. Yarış 28 Temmuz Cuma günü, Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da yapılacak. Yarışa kayıtlar 27 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’de sona erecek. Yapılan açıklamada yarışa kayıt yaptırmak, statü ve diğer bilgileri edinmek isteyenlerin 0533 858 4414 (Whatsapp) ve 0539 112 5698 numaralı telefonlardan KKTC Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Derya Atamer ile iletişime geçebilecekleri belirtildi.

