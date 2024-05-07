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Tufan: Yollarda değil pistlerde yarışalım

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Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, son zamanlarda sosyal medyada yayılan, caddelerde lastik yakan ve trafiği tehlikeye atanlarla ilgili çağrı yaptı. “Hız bir tutkudur, ancak gerekli emniyet önlemleri alındıktan sonra pistlerde yapılmalıdır.”

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Tufan: Yollarda değil pistlerde yarışalım
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Bir süredir gündemi meşgul eden, özellikle sosyal medyada yayılan ve bazı haber siteleri tarafından da haberleştirilen, caddelerde tehlikeli sürüş yapanlarla ilgili Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan açıklama yaptı. Trafikte, halka açık yerlerde tehlikeli sürüş yapılmaması gerektiğini belirten Tufan, derneğin düzenli olarak kapalı pistlerde yarışlar düzenlediğini, hız tutkularını tatmin etmek isteyenlerin bu pist yarışlarına katılabileceğini söyledi.
ÇOK YAKINDA TAM PROFESYONEL YARIŞ PİSTİMİZ OLACAK SABIRLI OLUN
Derneğin kurulduğundan beri amaçlarından biri olan ülkemize profesyonel yarış pisti kazandırmak olduğunu söyleyen İsmet Tufan; Drag, Drift, Time Attack gibi yarışların yapılabileceği, istedikleri zaman gidip hız tutkularını tatmin edecekleri bir pist inşasının çalışmaların devam ettiğini söyledi ve hız tutkunlarının sabırlı olmalarını istedi. Ayrıca her sezon istikrarlı bir şekilde yarışlar organize ettiklerini de belirten Tufan, bu sezonun ikinci Time Attack yarışının 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 14.00’de Cemsa Karting & Sporting Center’de yapılacağını söyledi.
 
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