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Tırmanmanın şampiyonu Denner-Topçu ikilisi

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Boğaz – St Hilarion yolunda gerçekleşen 4. Tırmanma yarışını Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi kazanarak 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası şampiyonu oldular

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Tırmanmanın şampiyonu Denner-Topçu ikilisi
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası final yarışı Boğaz – St Hilarion yolunda gerçekleşti. 4. Tırmanma yarışı organizasyonunda şampiyon belirlendi.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen ve 24 ekibin start aldığı final yarışında etaplar Yıldıray Debreli anısına geçildi. 4 yarıştan oluşan şampiyonaya bu yıl ilgi oldukça yoğun olurken, final yarışında Deniz Denner, Methoidis Grygoris, Loucas Christoforu ve Salih Çelikkaya, şampiyon olabilmek için start aldılar.
İlginin fazla olduğu 4. Tırmanma yarışını Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi kazandı. Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi böylelikle 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası şampiyonu oldular.
 
 
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