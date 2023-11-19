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Vadili iyi başladı

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Vadili iyi başladı
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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup ilk hafta karşılaşmalarından Dikmen Gücü – Vadili karşılaşmasında kazanan konuk Vadili oldu.
Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini İsmail Ercan’ın yaptığı karşılaşmayı Vadili 3 – 1 kazandı.
Antrenörlüğünü Bayram Paşaoğluları’nın yaptığı Vadili’ye galibiyeti getiren golleri, Eren Kandemir, Hüseyin Miralay ve penaltıdan Tolga Kara atarken, Dikmen’in golünü ise Celal attı.
 
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