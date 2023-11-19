Vadili iyi başladı

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup ilk hafta karşılaşmalarından Dikmen Gücü – Vadili karşılaşmasında kazanan konuk Vadili oldu.

Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini İsmail Ercan’ın yaptığı karşılaşmayı Vadili 3 – 1 kazandı.

Antrenörlüğünü Bayram Paşaoğluları’nın yaptığı Vadili’ye galibiyeti getiren golleri, Eren Kandemir, Hüseyin Miralay ve penaltıdan Tolga Kara atarken, Dikmen’in golünü ise Celal attı.

