Tırmanmada ilk yarış Karaağaç'ta

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası birinci yarışı Tuning Torch ana sponsorluğunda bu pazar günü yeni haliyle ilk kez kullanılacak olan Karaağaç-Alevkayası yolunda yapılıyor.

5 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken, Geçtiğimiz sezon Şampiyonu Deniz Denner, 2023 Tırmanma Şampiyonasında adından söz ettiren Loucas Christoforou ve Salih Çelikkaya, daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu, E4 Kategorisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık'ın da içinde bulunduğu 23 sürücü Karaağaç'ta en iyi zaman için yarışacaklar. Başarılı drift pilotlarımızın drift şovları ile başlayacak olan yarış, saat 10.45 de başlayacak.

Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek Şampiyonanın, Tuning Torch 1. Tırmanma Yarışı, Avenue Dereboyu, Eurol, Near East Bank, Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts katkıları ile de yapılacak ve ilginin oldukça fazla olması bekleniyor. 14 Nisan Pazar günü saat 10.45 da start alacak olan yarışta seyirci alanı Karaağaç Yolu Üzerinde ve Servis Alanı ise Karaağaç-Esentepe kavşağında olacak.

