Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD), 2022 sezonunun ikinci “Time Attack & Auto Show” organizasyonunu Cumartesi Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirildi.

Saat 17.00 kapıların açılması ile birlikte saat 19.00'da Tıme Attack yarışına katılan tüm yarışmacılar deneme turularını gerçekleştirdi.

Deneme turlarının ardından yapılan Time Attack yarışması sonucunda Ömer Yıldız birinci olurken, ikinciliği Doğa Koyuncu, üçüncülüğü ise İzer Özvurulmuş kazandı.Gecenin sonunda dereceye giren yarişmacılara kupaları verildi.