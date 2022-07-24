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Şair Filiz Naldöven Bayrak radyosu programında tanıtılacak

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Bayrak Radyosu’nda Kültür Dairesi işbirliğiyle hazırlanan programda salı günü Şair Filiz Naldöven tanıtılıyor

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Şair Filiz Naldöven Bayrak radyosu programında tanıtılacak
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iş birliğinde, Bayrak Radyosu’nda ve BRT1 Televizyon kanallarında ülke kültür sanatını ve sanatçılarını tanıtan programlar hazırlanıyor.
Bayrak Radyosu’nda, Radyoda Yaşam isimli programda, haftada bir salı günleri saat 10.15’te yayınlanan Kültürün İz Düşümü isimli bölümde bu hafta (26 Temmuz Salı) Şair Filiz Naldöven tanıtılıyor. Kültürün ajandası ile başlayan bu bölümde Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmenleri Pervin Aremek ve Ceyhan Özyıldız Kültür Dairesi’nin etkinlikleri hakkında bilgi verip ülke sanatçılarını tanıtarak eserlerinden örnekler paylaşıyorlar.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bu program çerçevesinde bugüne kadar, Öğretmen Şair ve Yazar Mehmet Kansu, Öğretmen ve Şair Feriha Altıok, Araştırmacı Yazar ve Şair Neriman Cahit, Araştırmacı Yazar Mahmut İslamoğlu, Şair Orbay Deliceırmak ile Pembe Marmara tanıtıldı.
 
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