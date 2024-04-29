banner913
banner932
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
18 0
Kaymaklı, canı için kazandı
Kaymaklı, canı için kazandı
37 0
 
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
36 0
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
27 0
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
43 0
Mağusalılara halk plajı müjdesi
Mağusalılara halk plajı müjdesi
37 0
"Kararlılığımız son nefesimize kadar devam edecek"
32 0
banner1012

Sprint rallisini Sadık-Buse Bilgimer ikilisi kazandı

banner1020

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü 2024 sezonuna “Sami Doğan Motors Sprint Rallisi” ile başladı. Kuzey Çevre Yolu, Taşkent bölgesinde yapılan yarışı Mitsubishi Lancer EVO 8 ile yarışan Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi kazandı

banner974
Sprint rallisini Sadık-Buse Bilgimer ikilisi kazandı
banner971
Bu sezon 4 yarışlık Kuzey Kıbrıs 2024 Ralli Sprint Şampiyonası takvimi açıklayan Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD), sezonun ilk ralli sprint yarışını 28 Nisan 2024 Pazar günü “Sami Doğan Motors Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirdi. Kuzey Çevre Yolu Taşkent Çemberi civarında hazırlanan 4,5 kilometrelik etapta yapılan yarışta ekipler etabı biri deneme olmak üzere üç kez geçtiler. Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; ÇDM Kaporta, Zeki Basri Real Estate, Güven Sigorta, Gri Kuaför ve Hasmel Reklam’ın da sponsorluğunda, Dört Renk Matbaa’nın da katkılarıyla yapılan “Sami Doğan Motors Sprint Rallisi”ni kızı Buse ile yarışan Sadık Bilgimer kazandı. İkinci hakkında 4 dakika 29,894 saniyelik derece elde etmeyi başaran Sadık-Buse Bilgimer ikilisi hem günün birincisi hem de sınıf 1 birincisi oldu. Mitsubishi Lancer EVO 6 ile yarışan Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi ikinci olurken Yusuf Cambaz-Gökhan Sançar ikilisi üçüncü oldu. Bu üçlü aynı zamanda Sınıf 1 podyumunu da oluşturdu.
Özel Seyirci etabı şeklinde hazırlanan ve birçok yüksek noktadan etabın takip edilebildiği yarışın startı, servis alanı ve ödül töreni Kuzey Çevre Yolu Taşkent Çemberi’nde yapıldı. Çok sayıda seyircinin de takip ettiği yarışta genel klasman dördüncüsü ve Sınıf N birincisi olan ekip, Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Onları hem genel klasmanda hem de sınıf N’de Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi takip etti. Sınıf T2’de Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi birinci, Sınıf T1’de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi birinci oldu. Sınıf T1 ikincisi ise Ozan Birşen-Salih Kanatlı ikilisi oldu. Sınıf 3’de ise Umut Sular-Açelya Sular ikilisi birincilik kupasını almaya hak kazandı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını ana sponsor Sami Doğan Motors direktörü Sami Doğan ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü yöneticileri takdim etti. Sponsor firmalardan Gri Kuaför tarafından, yarışan kadın sporculara kuaför hediye çeki verildi.
 
 
Kayıt Listesi:
                No          Pilot       Co-Pilot               Araç       Sınıf       Derece
1             3             Sadık BİLGİMER               Buse BİLGİMER                Mitsubishi Lancer EVO VIII          1             04:29.894
2             1             Selen BİLGİMER               Çeçilya BİLGİMER            Mitsubishi Lancer EVO VI            1             04:33.238
3             5             Yusuf CAMBAZ Gökhan SANCAR             Mitsubishi Lancer EVO VI            1             04:41.344
4             6             Zeki DEMİRDEŞ Kani AVKIRAN   Mitsubishi Lancer EVO IX             N            04:41.760
5             2             Ahmet ÖZERDEM            Cihan Anıl ŞAHİN             Mitsubishi Lancer EVO X              N            04:46.378
6             12           Hasan REYHAN Niyazi YORGANCIOĞLU                Mitsubishi Shogun          T2           04:49.368
7             10           Mustafa Kemal BARAN Halil ÇAMAY       Ford Fiesta Proto            1             04:56.897
8             7             Hakan BİRİCİK   Ahmet BİRİCİK  Subaru Impreza               1             05:02.684
9             11           Ahmet ESENDAĞLI         Veli ESENDAĞLI               Suzuki Grand Vitara       T1           05:03.099
10           8             Umut Hayrettin SULAR Açelya SULAR    Honda Civic        3             05:19.498
11           14           Ozan BİRŞEN     Salih KANATLI   Suzuki Grand Vitara       T1           05:24.502
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.