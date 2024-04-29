Sprint rallisini Sadık-Buse Bilgimer ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü 2024 sezonuna “Sami Doğan Motors Sprint Rallisi” ile başladı. Kuzey Çevre Yolu, Taşkent bölgesinde yapılan yarışı Mitsubishi Lancer EVO 8 ile yarışan Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi kazandı



Özel Seyirci etabı şeklinde hazırlanan ve birçok yüksek noktadan etabın takip edilebildiği yarışın startı, servis alanı ve ödül töreni Kuzey Çevre Yolu Taşkent Çemberi’nde yapıldı. Çok sayıda seyircinin de takip ettiği yarışta genel klasman dördüncüsü ve Sınıf N birincisi olan ekip, Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Onları hem genel klasmanda hem de sınıf N’de Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi takip etti. Sınıf T2’de Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi birinci, Sınıf T1’de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi birinci oldu. Sınıf T1 ikincisi ise Ozan Birşen-Salih Kanatlı ikilisi oldu. Sınıf 3’de ise Umut Sular-Açelya Sular ikilisi birincilik kupasını almaya hak kazandı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını ana sponsor Sami Doğan Motors direktörü Sami Doğan ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü yöneticileri takdim etti. Sponsor firmalardan Gri Kuaför tarafından





Kayıt Listesi:

No Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 3 Sadık BİLGİMER Buse BİLGİMER Mitsubishi Lancer EVO VIII 1 04:29.894

2 1 Selen BİLGİMER Çeçilya BİLGİMER Mitsubishi Lancer EVO VI 1 04:33.238

3 5 Yusuf CAMBAZ Gökhan SANCAR Mitsubishi Lancer EVO VI 1 04:41.344

4 6 Zeki DEMİRDEŞ Kani AVKIRAN Mitsubishi Lancer EVO IX N 04:41.760

5 2 Ahmet ÖZERDEM Cihan Anıl ŞAHİN Mitsubishi Lancer EVO X N 04:46.378

6 12 Hasan REYHAN Niyazi YORGANCIOĞLU Mitsubishi Shogun T2 04:49.368

7 10 Mustafa Kemal BARAN Halil ÇAMAY Ford Fiesta Proto 1 04:56.897

8 7 Hakan BİRİCİK Ahmet BİRİCİK Subaru Impreza 1 05:02.684

9 11 Ahmet ESENDAĞLI Veli ESENDAĞLI Suzuki Grand Vitara T1 05:03.099

10 8 Umut Hayrettin SULAR Açelya SULAR Honda Civic 3 05:19.498

11 14 Ozan BİRŞEN Salih KANATLI Suzuki Grand Vitara T1 05:24.502

Bu sezon 4 yarışlık Kuzey Kıbrıs 2024 Ralli Sprint Şampiyonası takvimi açıklayan Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD), sezonun ilk ralli sprint yarışını 28 Nisan 2024 Pazar günü “Sami Doğan Motors Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirdi. Kuzey Çevre Yolu Taşkent Çemberi civarında hazırlanan 4,5 kilometrelik etapta yapılan yarışta ekipler etabı biri deneme olmak üzere üç kez geçtiler. Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; ÇDM Kaporta, Zeki Basri Real Estate, Güven Sigorta, Gri Kuaför ve Hasmel Reklam’ın da sponsorluğunda, Dört Renk Matbaa’nın da katkılarıyla yapılan “Sami Doğan Motors Sprint Rallisi”ni kızı Buse ile yarışan Sadık Bilgimer kazandı. İkinci hakkında 4 dakika 29,894 saniyelik derece elde etmeyi başaran Sadık-Buse Bilgimer ikilisi hem günün birincisi hem de sınıf 1 birincisi oldu. Mitsubishi Lancer EVO 6 ile yarışan Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi ikinci olurken Yusuf Cambaz-Gökhan Sançar ikilisi üçüncü oldu. Bu üçlü aynı zamanda Sınıf 1 podyumunu da oluşturdu.Özel Seyirci etabı şeklinde hazırlanan ve birçok yüksek noktadan etabın takip edilebildiği yarışın startı, servis alanı ve ödül töreni Kuzey Çevre Yolu Taşkent Çemberi’nde yapıldı. Çok sayıda seyircinin de takip ettiği yarışta genel klasman dördüncüsü ve Sınıf N birincisi olan ekip, Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Onları hem genel klasmanda hem de sınıf N’de Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi takip etti. Sınıf T2’de Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi birinci, Sınıf T1’de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi birinci oldu. Sınıf T1 ikincisi ise Ozan Birşen-Salih Kanatlı ikilisi oldu. Sınıf 3’de ise Umut Sular-Açelya Sular ikilisi birincilik kupasını almaya hak kazandı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını ana sponsor Sami Doğan Motors direktörü Sami Doğan ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü yöneticileri takdim etti. Sponsor firmalardan Gri Kuaför tarafından , yarışan kadın sporculara kuaför hediye çeki verildi.Kayıt Listesi:No Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece1 3 Sadık BİLGİMER Buse BİLGİMER Mitsubishi Lancer EVO VIII 1 04:29.8942 1 Selen BİLGİMER Çeçilya BİLGİMER Mitsubishi Lancer EVO VI 1 04:33.2383 5 Yusuf CAMBAZ Gökhan SANCAR Mitsubishi Lancer EVO VI 1 04:41.3444 6 Zeki DEMİRDEŞ Kani AVKIRAN Mitsubishi Lancer EVO IX N 04:41.7605 2 Ahmet ÖZERDEM Cihan Anıl ŞAHİN Mitsubishi Lancer EVO X N 04:46.3786 12 Hasan REYHAN Niyazi YORGANCIOĞLU Mitsubishi Shogun T2 04:49.3687 10 Mustafa Kemal BARAN Halil ÇAMAY Ford Fiesta Proto 1 04:56.8978 7 Hakan BİRİCİK Ahmet BİRİCİK Subaru Impreza 1 05:02.6849 11 Ahmet ESENDAĞLI Veli ESENDAĞLI Suzuki Grand Vitara T1 05:03.09910 8 Umut Hayrettin SULAR Açelya SULAR Honda Civic 3 05:19.49811 14 Ozan BİRŞEN Salih KANATLI Suzuki Grand Vitara T1 05:24.502