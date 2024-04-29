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Kickboks, Muaythai ve MMA müsabakaları yoğun katılımla yapıldı

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Kickboks, Muaythai ve MMA müsabakaları yoğun katılımla yapıldı
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KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu tarafından 2.KKTC Ferdi Kickboks Şampiyonası, 2.KKTC Muaythai Şampiyonası ve 4.KKTC MMA Şampiyonası, 28 Nisan 2024, Pazar günü, Gazimağusa’da DAÜ-Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda büyük bir katılım ile yapıldı.
Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde, Kickboks Şampiyonasında Kick Light ve Low Kick disiplinlerinde, Muaythai Şampiyonasında B Class disiplininde ve MMA Şampiyonasında MMA Grapling, MMA Light ve MMA Full disiplinlerinde yapılan ve Federasyona bağlı 7 dernekten 82 sporcunun yarıştığı Şampiyonalar çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Dernek Başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.
 
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