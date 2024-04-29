Kickboks, Muaythai ve MMA müsabakaları yoğun katılımla yapıldı

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu tarafından 2.KKTC Ferdi Kickboks Şampiyonası, 2.KKTC Muaythai Şampiyonası ve 4.KKTC MMA Şampiyonası, 28 Nisan 2024, Pazar günü, Gazimağusa’da DAÜ-Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda büyük bir katılım ile yapıldı.
Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde, Kickboks Şampiyonasında Kick Light ve Low Kick disiplinlerinde, Muaythai Şampiyonasında B Class disiplininde ve MMA Şampiyonasında MMA Grapling, MMA Light ve MMA Full disiplinlerinde yapılan ve Federasyona bağlı 7 dernekten 82 sporcunun yarıştığı Şampiyonalar çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Dernek Başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.
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