Cihangir, Kafes'te seriye devam ediyor

Süper Lig lideri Cihangir konuk ettiği Lefke’yi rahat bir futbol sonucunda 3 – 1 mağlup ederek 13. maçta 12. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü

Stadyum: Cihangir StadıHakemler: Zekai Töre,Sertan Alkın, Mehmet ÇelikCihangir:Hasancan, Babacar, Selçuk, Meye(78.Dk Berhan), Muhittin, Hakan, Mikail, Sercan, İbrahim Karadal (79.Dk Nurettin), Çağrı(79.Dk Berkem), Yankı (47.Dk Ali Öztürk)Lefke: İrfan, Yakup(80.Dk Mehmet Toros), Kemal, Mustafa Tahsildaroğulları, Issa(72.Dk Yılmaz), Abaka, Armstrong, Berk(72.Dk Tahsin), Gökhan(57.Dk Nevzat), Kaan, ArdaGoller: 11.Dk Sercan, 37.Dk Meye, 75.Dk Muhittin (Cihangir)- 39.Dk Issa (Lefke)Aksa Süper Ligin 13. Hafta karşılaşmasında lider Cihangir, Lefke’yi Cihangir Stadında (Kafes) konuk etti.11.Dk: Cihangir atağında Mikail soldan topu ceza alanına kesti. Yankı bu topa vuramadı ancak geriye açılan topa Sercan ceza sahası dışından etkili vurdu ve topu filelere gönderdi. Cihangir 1-0 Lefke36.Dk: Cihangir atağında Babacar vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan top üst ağlarda kaldı.37.Dk: Cihangir atağında Hakan sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Meye’nin kafa vuruşunda top filelere gitti. Cihangir 2-0 Lefke39.Dk: Lefke atağında Mustafa’nın pasıyla sağdan ceza alanına hareketlenen Issa çalımlarla ceza alanına girdi ve vuruşunda topu köşeden filelere gönderdi. Cihangir 2-1 Lefke45+3.Dk: Cihangir’de sağ çaprazda kazanılan frikikte arka direğe kesilen topa Mikail kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.61.Dk: Cihangir’de Meye topu ceza alanına kesti ve Mikail kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci İrfan gole izin vermedi.75.Dk: Cihangir atağında Babacar’ın pasıyla soldan çalımlarla ceza alanına giren Muhittin dar açıdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 3-1 Lefke83.Dk: Lefke atağında Arda ceza alanı dışından sert vurdu ancak kaleci Hasancan topu kornere çeldi.