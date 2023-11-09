banner913
banner932
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
11 0
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
15 0
 
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
18 0
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
29 0
Ek mesailere 1 milyar 35 milyon TL
Ek mesailere 1 milyar 35 milyon TL
20 0
Muslera siparişleri aldı, Barbi dağıttı
Muslera siparişleri aldı, Barbi dağıttı
89 0
DND ile Amerikan kalitesi artık Kıbrıs’ta
DND ile Amerikan kalitesi artık Kıbrıs’ta
101 0
banner964
banner985

Sırada Cumhuriyet Rallisi var

banner476

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD) tarafından organize edilen ve KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde yapılacak olan 4.Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi kayıtları tamamlandı. 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapılacak yarışa 14 ekip kayıt yaptırdı

banner974
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
banner971
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünde, ‘’Cumhuriyet Şöleni’’ etkinlikleri çerçevesinde organize edilen “Cumhuriyet Sprint Rallisi’nin 4’üncüsü 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapılıyor. Artık Geleneksel hale gelen Cumhuriyet Sprint Rallisi, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından organize ediliyor.
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu civarında hazırlanan etapta yapılacak yarış KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde, Güven Sigorta, Sami Doğan Motors, CDM Kaporta, Topcu Kahvesi, Car&Cars, damalibayrak.net ve Biçentürk Restaurant’ın da katkılarıyla yapılacak. 11 Kasım 2023 Cumartesi günü, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılacak seremoni ile başlayacak olan yarışta ekipler ilk aracın saat 11.00’de start almasıyla etapta ter dökecekler. Biri deneme olmak üzere üçer kez aynı etabı geçecek olan ekipler, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde bulunan ormanlık bölgeden start alacak ve Dikmen çöplüğü civarında finiş görecekler. 3 kez etabı geçtikten sonra ödül töreni takribi 14.45’te yapılacak. Servis alanının da Lefkoşa Atatürk Spor Komplkesi içerisinde kurulacağı yarışta Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerindeki zıplama noktası da seyirci bölgesi olacak.
 
 
Kayıt Listesi:
         Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf
1       Sadık Bilgimer     Buse Bilgimer      Mitsubishi LancerEvo IV       1
2       Sander Kahveciler         Eser Sulo    Tomcat       T
3       Halim Kahveciler Ramadan Uzun    Land Rover          T
4       Selen Bilgimer               Mitsubishi LancerEvo VI       1
5       Turgut Yıldız                CanamMaveric    R
6       Zeki Demirdeş     Kani Avkıran       Mitsubishi LancerEvo IX       N
7       Ahmet Özerdem   Mehmet Çağla     CanamMaveric    R
8       Hakan Biricik      Ahmet Biricik      Subaru İmprerza  1
9       Umut Sular Niyazi Hayat       Honda Civic        3
10     Mehmet Çocuk    Hasan Odun        Skoda Fabia R5   2
11     Mehmet Karaoğlan  Mehmet Coşar Mitsubishi LancerEvo X        N
12     Argun Çağıl         İrfan Topcu         Tomcat       T
13     Ozan Birşen                  Suzuki Grand Vitara     T
14     Sami Doğan         Ali Burhan Sevil  Mitsubishi LancerEvo IX       N
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.