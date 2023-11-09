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Cimnastik, Erkek Milli Takımımız, başarı hedefiyle İstanbul’da

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Cimnastik, Erkek Milli Takımımız, başarı hedefiyle İstanbul’da
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KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 10 – 12 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Artistik Cimnastik Minik Erkekler müsabakasına katılacak.
KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı kafilesinde 5 sporcu ve 3 antrenör yer alıyor. Ahmet Eren Albayrak, Mustafa Kerem Albayrak, Eren Güler, ArenÇaltıkuşu ve BerekMevlüt’ün sporcu olarak yer aldıkları kafilede antrenörlükleri ise Hasan Avukat, Türkay Özata ve Bilgin Diker yapıyor.
Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı şampiyonada başarılı olmak için yoğun şekilde çalıştılar. İstanbul’a giden takımımız, müsabakalarda başarılı sonuçlar almayı hedefliyorlar.
 
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