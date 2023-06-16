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Sinde Rallisi’nde 22 ekip yarışacak

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası 17 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak yarışla devam ediyor. “Mesarya Belediyesi 7.Sinde Ralli Sprint” adıyla yapılacak yarışa 22 ekip kayıt yaptırdı

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Sinde Rallisi’nde 22 ekip yarışacak
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna ralli sprint finali ile devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin katkılarıyla yapılacak organizasyon sezonun üçüncü ve final ralli sprint’i olacak. Basel Holding Ralli ve Basel Holding Sprint Şampiyonası’na puan verecek olan organizasyon İnönü’de yedinci kez gerçekleştirilecek. Mesarya Belediyesi’nin katkılarıyla yapılacak yarış ayrıca; Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Mulla Rent a Car, Aveon Sigorta, İnönü Market, Rinata, Debreli Motors, Yiğittürk Rent a Car, Pernara Meyhanesi, Çatırez Mangalbaşı ve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirilecek.
BASEL HOLDİNG 2023 RALLİ SPRİNT ŞAMPİYONU BELİRLENECEK
Bu sezon Ralli Şampiyonası öncesi 3 yarış olarak planlanan Ralli Sprint Şampiyonası bu hafta sonu yapılacak Sinde Ralli Sprint yarışı ile tamamlanacak. Sezon başından beri olduğu gibi bu yarışa da ilgi büyük oldu ve 22 ekip kayıt yaptırdı. Şampiyonanın zirvesinde yer alan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, ikinci sırada bulunan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ve üçüncü sırada bulunan Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi şampiyonluk için etaba çıkacak. Genel klasmanda olduğu gibi sınıflarda da şampiyonluk mücadelesi verilecek. Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası üçüncü yarışına Sınıf 2’de 3, Sınıf 1’de 6, Sınıf N’de 6, Sınıf 3’te 3 ve Sınıf R’de 4 ekip kayıt yaptırdı.
YARIŞ CUMARTESİ 15.00’DE İNÖNÜ’DE
Mesarya Belediyesi 7.Sinde Ralli Sprint, İnönü köy meydanından Cumartesi günü 15.00’de start alacak. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı ekipler biri deneme olmak üzere üç kez geçecekler. Deneme etabının başlama saati 15.15, ilk etap 16.30 ve ikinci etap 17.40’da başlayacak. Servis alanının da İnönü köy meydanına kurulacağı organizasyon takribi 18.30’da yapılacak ödül töreni ile son bulacak. Sprint şampiyonasına 1.2 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek yarış için Vadili Atış Poligonu yakınında seyirci noktası kurulacak.
Kayıt listesi:
 
         No.    TAKIM      PİLOT        COPİLOT   ARAÇ        SINIF
1       1       Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar        Hasan Odun        Ford Fiesta S2000         2
2       2       Bilgimer Rally Team     Sadık Bilgimer     Ümit Koçak         Mitsubishi Lancer Evo IV     1
3       3       NEU Drift Racing Team         Enver Haskasap  Halil Mulla Skoda Fabia R5   2
4       4       Bilgimer Rally Team     Selen Bilgimer     Ali Burhan Sevil  Mitsubishi Lancer Evo VI     1
5       5       Stage Cars Rally Team Ömer Yıldız         Kani Avkıran       Mitsubishi Lancer Evo IX     N
6       6                 İbrahim Yolcu Argün    Hande Kufi Mitsubishi Lancer Evo IX      N
7       7       Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt         Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo X      1
8       8       Stage Cars Rally Team Barış Kalfaoğlu   Ahmet Özerdem   Mitsubishi Lancer Evo IX     N
9       9       Kıbrıs Online Rally Team       Mehmet Kamiloğlu       Ahmet Gürün      Mitsubishi Lancer Evo X R4 2
10     10     GoodYear Racing Team         Oktay Çocuk       Hüseyin Çocuk    Mitsubishi Lancer Evo IX     N
11     11               Derviş Dizliklioğlu        Nebil Öneral        Mitsubishi Lancer Evo IX      N
12     12     Karaoğlan Rally Team  Mehmet Karaoğlan       Mehmet Coşar     Mitsubishi Lancer Evo VI     1
13     14               Abdullah Topal   Gökan Bolatçıoğlu        Mitsubishi Lancer Evo X       N
14     15     Karaduman Rally Team         Özhan Karaduman        Ahmet Buzlukçuoğlu    Fiat Palio 3
15     16     Karaduman Rally Team         Osman Pozan      Ayhan Ertuğrul   Peugeot 206 Gti         3
16     17               Umut Sular Ahmet Sular        Honda Civic        3
17     18               Ahmet Debreli     Avni Ersuner       Mitsubishi Lancer Evo VIII    1
18     19               Hasan Yiğittürk   Asaf Yiğittürk     Canam Maverick R
19     20               Tolga Güllü         Zeliha Güllü         Canam Maverick R
20     21               Akay Akbil Halil Düşmez       Canam Maverick R
21     22               Hakan Biricik      Ahmet Biricik      Subaru Impreza   1
22     23               Derviş Rıza Tunç Derebey      Canam Maverick R
 
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