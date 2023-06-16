Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye şampiyonu atletleri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 6 - 7 Haziran’da Bursa'da düzenlenen Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Atletizm Final müsabakalarında Türkiye şampiyonu olan Şehit Turgut Ortaokulu Erkek Atletizm Takımı öğrencilerini, öğretmenlerini ve okul müdürünü kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, elde edilen başarının ülke insanına ve eğitim camiasına büyük bir gurur yaşattığına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, şampiyonluğun mimarları olan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Küçük coğrafyadan çok büyük başarılar çıkardıklarını ve bu başarıların tesadüf olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, fırsat verildiğinde Kıbrıslı Türk sporcuların her alanda rekabet edebileceğinin altını çizdi.

Böylesi önemli bir başarıyı elde ederken çok emek verildiğini ve çok çalışıldığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye şampiyonu olan takımı Bakanlıkta ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından öğrencilere tablet ve KKTC Futbol A Milli Takım forması hediye etti.

