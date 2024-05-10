Sezonun ikinci “Race Fest” organizasyonu Cemsa’da

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2024 sezonunun ikinci organizasyonunu 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü Cemsa Karting & Sporting Center’de gerçekleştiriyor. Yılın ikinci yarış festivali “Race Fest”, “Time Attack” ve “Auto Show”a sahne olacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu ile devam ediyor. “Drag Yarışları” ve “Time Attack” yarışları organize eden dernek, sezonun ikinci organizasyonunda, yılın ikinci “Race Fest”ini gerçekleştirecek. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olacağı etkinlik Cemsa Karting & Sporting Center’de 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü yapılacak.

Özyalçın Construction, Capital Radyo, Güven Sigorta, Super Lap ve Etik Hastanesi’nin katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon saat 14.00’te başlayacak. 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 14.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak ve ardından “Time Attack” yarışı başlayacak.

Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.

Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” için kayıtlar 1000 Türk Lirası, “Auto Show” için ise 500 Türk Lirası olarak açıklandı. Seyircilerin ise 150 Türk Lirası bilet ücreti ile bu muhteşem organizasyona tanıklık edebilecek.

