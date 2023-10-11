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Sezonun en büyük rallisinde 17 ekip yarışacak

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası yedinci yarışı, Gülgün Süt Mamülleri sponsorluğunda 14-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak sezonun en büyük rallisinde 17 ekip yarışacak

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Sezonun en büyük rallisinde 17 ekip yarışacak
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Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin seremoni startı ve ödül töreni Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak’ta yapılacak. 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de yapılacak açılışın ardından ekipler 14.45’ten itibaren iki kez art arda Kanlıköy etabını geçecekler. Kanlıköy etabı, Zet Karting Tesisleri karşısında, Gece kulüplerinin arkasında bulunan zıplama noktasından takip edilebilecek. Ekipler ilk günü Uludağ ve Herby Tea’nin de katkısıyla Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’yla tamamlayacaklar. Saat 19.00’da başlayacak olan etapta özel seyirci alanı kurulacak. Seyirci etabında ayrıca Tırmanma ve Drift araçlarının da gösterisi olacak.
PAZAR GÜNÜ TİRMEN, ERGENEKON VE SERDARLI ETAPLARI GEÇİLECEK
Limon, Polaris, Near East Bank, Genpower, Basel Energy, Gopro, Eurol, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Geçitkale Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Uludağ, Chagla Car Care ve Herby’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 15 Ekim Cumartesi günü Tirmen, Ergenekon ve Serdarlı etapları sırasıyla ikişer kez geçilecek. Servis alanının da Serdarlı’da kurulacağı rallide günün ilk etabı Tirmen etabı olacak. Tirmen ile Ergenekon arasındaki asfalt yolda yapılacak etabın başlama saati 09.45 ile 10.30 olacak. Ergenekon ve Serdarlı etapları farklı noktalardan başlayacak fakat meşhur Serdarlı zıplama noktasından 4 geçiş de takip edilebilecek. Etapları başlama saatleri sırasıyla 12.10, 13.15, 15.20 ve 16.10 olarak belirlendi.
RALLİDE 17 EKİP, ÖZEL SEYİRCİ ETABINDA TOPLAM 31 EKİP YARIŞACAK
Yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Enver Haskasap, Çağkan Bozalanlar ve Ömer Topcu’nun R5 ile yarışacağı, Mehmet Kamiloğlu’nun ise Mitsubishi Lancer Evo X R4 ile yarışacağı rallide toplam 4 araç Sınıf 2 olacak. Sınıf N’nin iddialı ekipleri Oktay Çocuk ile Önder Zaim’in yanı sıra Zeki Demirdeş ve Serkan Üstün de Sınıf N’de olacak. İddialı diğer ekiplerden Selen Bilgimer, Sadık Bilgimer ve Hakan Biricik Sınıf 1’de yarışacak. GMG Racing Türkiye’den Osman Ceylan’ın da katılımıyla Özhan Karaduman, Osman Pozan ve Umut Sular, 4 ekiplik Sınıf 3 mücadelesinde olacaklar. Sınıf R’de ise uzun bir aranın ardından Turgut Yıldız mücadele edecek. Sınıf R’nin bir diğer ekibi ise Tolga Güllü olacak. Böylece rallide toplam 17 ekip mücadele edecek. Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda ise toplam 31 ekip start alacak.
 
Program
14 Ekim Cumartesi
Start Zahra: 14.00
Kanlıköy 1: 14.48
Kanlıköy 2: 15.51
Servis A Çetinkaya: 16.36
Girne Kapısı: 20.09
15 Ekim Pazar
Servis B Serdarlı: 08.45
Tirmen 1: 09.48
Tirmen 2: 10.31
Servis C Serdarlı: 11.21
Ergenekon 1: 12.14
Ergenekon 2: 13.17
Servis D Serdarlı: 14.27
Serdarlı 1: 15.20
Serdarlı 2: 16.13
Podyum Zahra: 17.23
 
Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıt Listesi:
            No.      Takım  Pilot     Co-Pilot           Araç    Sınıf
1          1          Goodyear Racing Team          Çağkan Bozalanlar      Hasan Odun    Skoda Fabia R5           2
2          2          NEU Drift Racing Team         Enver Haskasap          Halil Mulla      Skoda Fabia R5           2
3          3          Goodyear Racing Team          Oktay Çocuk   Hüseyin Çocuk           Mitsubishi Lancer Evo IXN
4          4          Stage Cars Rally Team            Ömer Yıldız    Ahmet Özerdem          Ford Fiesta R5 2
5          5          Bilgimer Rally Team   Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil         Mitsubishi Lancer Evo VI       1
6          6          Kıbrıs Online Rally Team       Mehmet Kamiloğlu     Ahmet Gürün  Mitsubishi Lancer Evo X R4   2
7          7          Zaim Kömür Rally Team        Önder Zaim     Barış Hürkol    Mitsubishi Lancer Evo IX       N
8          8          Biricik Rally Team      Hakan Biricik  Ahmet Biricik  Subaru Impreza           1
9          9         Bilgimer Rally Team   Sadık Bilgimer Buse Bilgimer  Mitsubishi Lancer Evo VIII 1
10        10        GMG Racing Team     Osman Ceylan Batuhan Doğan           Fiat Egea         3
11        11        Karaduman Rally Team          Özhan Karaduman      Ahmet Buzlukçuoğlu  Fiat Palio3
12        12        Karaduman Rally Team          Osman Pozan  Ayhan Ertuğrul           Peugeot 206    3
13        14                    Umut Sular      Ahmet Sular    Honda Civic    3
14        15        Stage Cars Rally Team            Zeki Demirdeş Kani Avkıran  Mitsubishi Lancer Evo IXN
15        16        Stage Cars Rally Team            Tolga Güllü     Zeliha Güllü    Canam Maverick         R
16        17                    Serkan Üstün   Ziya Buba       Subaru Impreza           N
17        18        Stage Cars Rally Team            Turgut Yıldız   Kemal Baştuğ  Canam Maverick         R
 
Girne Kapısı Seyirci Özel Etabı Şov Ekipleri
            No.      Pilot     Araç
18        X1       Bekir Özsusuzlu          Nissan Silvia
19        X2       Ahmet Öksüzoğluları  Nissan Silvia
20        X3       Can Yılmaz     Nissan Silvia
21        X4       Orhan Keleş    Nissan Silvia
22        X5       Ahmet Bağrıaçık         Nissan Skyline
23        X6       Kemal Topçuoğlu       Honda Civic
24        X7       Hasan Karlıtaş Honda Civic
25        X8       Behic Topcu    Honda Civic
26        X9       Ali Köroğlu     Mini
27        X10     Sarp Toprak    Nissan 350z
28        X12     Cengizhan Güngöroğlu           Mazda RX-7
29        X11     Emine Keremoğlu       Nissan Silvia
30        X12     Mehmet Adalı Ford Escort
31        X13     Ali Güran Tahsin        Mazda Mx-5
 
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