Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası yedinci yarışı, Gülgün Süt Mamülleri sponsorluğunda 14-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak sezonun en büyük rallisinde 17 ekip yarışacak

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin seremoni startı ve ödül töreni Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak’ta yapılacak. 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de yapılacak açılışın ardından ekipler 14.45’ten itibaren iki kez art arda Kanlıköy etabını geçecekler. Kanlıköy etabı, Zet Karting Tesisleri karşısında, Gece kulüplerinin arkasında bulunan zıplama noktasından takip edilebilecek. Ekipler ilk günü Uludağ ve Herby Tea’nin de katkısıyla Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’yla tamamlayacaklar. Saat 19.00’da başlayacak olan etapta özel seyirci alanı kurulacak. Seyirci etabında ayrıca Tırmanma ve Drift araçlarının da gösterisi olacak.

PAZAR GÜNÜ TİRMEN, ERGENEKON VE SERDARLI ETAPLARI GEÇİLECEK

Limon, Polaris, Near East Bank, Genpower, Basel Energy, Gopro, Eurol, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Geçitkale Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Uludağ, Chagla Car Care ve Herby’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 15 Ekim Cumartesi günü Tirmen, Ergenekon ve Serdarlı etapları sırasıyla ikişer kez geçilecek. Servis alanının da Serdarlı’da kurulacağı rallide günün ilk etabı Tirmen etabı olacak. Tirmen ile Ergenekon arasındaki asfalt yolda yapılacak etabın başlama saati 09.45 ile 10.30 olacak. Ergenekon ve Serdarlı etapları farklı noktalardan başlayacak fakat meşhur Serdarlı zıplama noktasından 4 geçiş de takip edilebilecek. Etapları başlama saatleri sırasıyla 12.10, 13.15, 15.20 ve 16.10 olarak belirlendi.

RALLİDE 17 EKİP, ÖZEL SEYİRCİ ETABINDA TOPLAM 31 EKİP YARIŞACAK

Yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Enver Haskasap, Çağkan Bozalanlar ve Ömer Topcu’nun R5 ile yarışacağı, Mehmet Kamiloğlu’nun ise Mitsubishi Lancer Evo X R4 ile yarışacağı rallide toplam 4 araç Sınıf 2 olacak. Sınıf N’nin iddialı ekipleri Oktay Çocuk ile Önder Zaim’in yanı sıra Zeki Demirdeş ve Serkan Üstün de Sınıf N’de olacak. İddialı diğer ekiplerden Selen Bilgimer, Sadık Bilgimer ve Hakan Biricik Sınıf 1’de yarışacak. GMG Racing Türkiye’den Osman Ceylan’ın da katılımıyla Özhan Karaduman, Osman Pozan ve Umut Sular, 4 ekiplik Sınıf 3 mücadelesinde olacaklar. Sınıf R’de ise uzun bir aranın ardından Turgut Yıldız mücadele edecek. Sınıf R’nin bir diğer ekibi ise Tolga Güllü olacak. Böylece rallide toplam 17 ekip mücadele edecek. Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda ise toplam 31 ekip start alacak.



Program

14 Ekim Cumartesi

Start Zahra: 14.00

Kanlıköy 1: 14.48

Kanlıköy 2: 15.51

Servis A Çetinkaya: 16.36

Girne Kapısı: 20.09

15 Ekim Pazar

Servis B Serdarlı: 08.45

Tirmen 1: 09.48

Tirmen 2: 10.31

Servis C Serdarlı: 11.21

Ergenekon 1: 12.14

Ergenekon 2: 13.17

Servis D Serdarlı: 14.27

Serdarlı 1: 15.20

Serdarlı 2: 16.13

Podyum Zahra: 17.23



Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıt Listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Skoda Fabia R5 2

2 2 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2

3 3 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IXN

4 4 Stage Cars Rally Team Ömer Yıldız Ahmet Özerdem Ford Fiesta R5 2

5 5 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1

6 6 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2

7 7 Zaim Kömür Rally Team Önder Zaim Barış Hürkol Mitsubishi Lancer Evo IX N

8 8 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1

9 9 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1

10 10 GMG Racing Team Osman Ceylan Batuhan Doğan Fiat Egea 3

11 11 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio3

12 12 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 3

13 14 Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 3

14 15 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo IXN

15 16 Stage Cars Rally Team Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick R

16 17 Serkan Üstün Ziya Buba Subaru Impreza N

17 18 Stage Cars Rally Team Turgut Yıldız Kemal Baştuğ Canam Maverick R



Girne Kapısı Seyirci Özel Etabı Şov Ekipleri

No. Pilot Araç

18 X1 Bekir Özsusuzlu Nissan Silvia

19 X2 Ahmet Öksüzoğluları Nissan Silvia

20 X3 Can Yılmaz Nissan Silvia

21 X4 Orhan Keleş Nissan Silvia

22 X5 Ahmet Bağrıaçık Nissan Skyline

23 X6 Kemal Topçuoğlu Honda Civic

24 X7 Hasan Karlıtaş Honda Civic

25 X8 Behic Topcu Honda Civic

26 X9 Ali Köroğlu Mini

27 X10 Sarp Toprak Nissan 350z

28 X12 Cengizhan Güngöroğlu Mazda RX-7

29 X11 Emine Keremoğlu Nissan Silvia

30 X12 Mehmet Adalı Ford Escort

31 X13 Ali Güran Tahsin Mazda Mx-5