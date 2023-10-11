banner913
banner932
"Girne Arkın Group Fest 23’ e görkemli kapanış
12 0
59 0
 
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
91 0
İlk etapta 16 reçete sahte
İlk etapta 16 reçete sahte
375 0
Klasikler Oğuz Özyalçın için buluştu
Klasikler Oğuz Özyalçın için buluştu
16 0
Bilanço ağırlaşıyor
Bilanço ağırlaşıyor
37 0
Pile yolu için uzlaşı
Pile yolu için uzlaşı
18 0
banner964

Wayne Rooney, Birmingham City ile anlaştı

banner476

banner974
Wayne Rooney, Birmingham City ile anlaştı
banner971
İngiliz teknik direktör WayneRooney, İngiltere Championship ekibi Birmingham City ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki teknik adam Rooney ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Profesyonel futbolculuk kariyerini 2021 yılında sona erdiren Rooney, 253 gol ile İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United, 8 Ekim'de Rooney ile yollarını ayırmıştı. Rooney yönetiminde DC United, bu sezon MLS Kupası'nda play-off'lara kalmayı başaramamıştı. Rooney, 2022'de göreve başladığı ABD temsilcisinde 53 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 26 mağlubiyet yaşadı.

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.